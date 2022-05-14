Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları Karabük'te devam ediyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları sürüyor.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda yapılan maçlara, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Konya, Mardin ve Mersin illerinden 10 takım katıldı.

Müsabakaların ikinci günü yapılan 8 maçla tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, AA muhabirine, Karabük'ün tüm branşlara hayırlı ve uğurlu geldiğine inandıklarını söyledi.

Ergezen, "10 takımdan yaklaşık 100 sporcumuz ile Karabük'e misafirliğe geldik. Devletimizin tüm imkanları sahada. Sporcularımız tüm enerjilerini sahaya yansıtmakta. Bunun da sonuçlarını almaktayız." dedi.

Bu arada Karabük Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü ile Diyarbakır Ortopedik Engelliler maçının ardından Karabük ekibinin oyuncusu Murat Haliloğlu, kız arkadaşı Kader Dağ'a her iki takımın oyuncularının ellerinde tuttuğu "Benimle evlenir misin" yazılı pankartlarla evlenme teklifi etti.

Başkan Ergezen de Haliloğlu ve Dağ'ı tebrik etti.

Maçlar, yarın sona erecek.

