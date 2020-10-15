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Oturarak voleybolda dostluk maçı

KARABÜK HABERLERİ  | 15.10.2020 13:51 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamp yapan Kazakistan Oturarak Voleybol Milli Takımı, Karabük Çelik İş Engelliler Spor Kulübü ile dostluk maçında karşı karşıya geldi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamp yapan Kazakistan Oturarak Voleybol Milli Takımı, Karabük Çelik İş Engelliler Spor Kulübü ile dostluk maçında karşılaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halı sahada oluşturulan özel alanda 2 set üzerinden yapılan maçı, Kazakistan Milli Takımı kazandı.

Kazakistan Milli Takımı yönetici ve sporcularına, günün anısına kupa ve madalya takdim edildi.

Bir süredir Safranbolu'da kamp yapan Kazakistan Milli Takımı'nın bugün ülkeden ayrılacağı belirtildi.

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