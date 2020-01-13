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  4. Ovacık Kayak Merkezi kayakseverlerin ilgi odağı oldu

Ovacık Kayak Merkezi kayakseverlerin ilgi odağı oldu

TUNCELİ HABERLERİ  | 13.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kış turizminin gözde noktalarından biri haline geldi. Ovacık Kayak Merkezi'ni ziyaret eden kar tutkunları, kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor. İşte Tunceli'nin 4 ay boyunca kesintisiz devam eden kış turizmi noktası...

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 yıl önce 5 milyon liralık yatırım projesiyle hayata geçirilip Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce işletilen kayak merkezinde sezonun açılmasının ardından yoğunluk yaşanıyor.

İlçeye bağlı Öveçler köyü mevkisinde yer alan, kristal kar kalitesiyle de yılın dört ayı kayak yapma imkanı sunan kayak merkezinde, 1200 metre uzunluğundaki kayak pisti ile acemiler ve yeni başlayan kayakçılar için 300 metre uzunluğunda babylift pisti, 100 kişi taşıma kapasiteli teleski, 1 kar ezme makinesi, 1 kar motoru ve lüks otel konforunu aratmayan 35 oda 70 yataklı konaklama tesisi hizmet veriyor.

KAYAKSEVERLERİN UĞRAK YERİ OLDU

Hizmete açıldığı günden bu yana hem turistik hem de sportif açıdan kent ekonomisine önemli katkı sağlayan kayak merkezi, 1500 rakımda doğal güzellikler arasında keyifli vakit geçirme imkanı sunduğu için Elazığ, Malatya, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilden kayakseverin uğrak yeri oluyor.

Hafta içi ve hafta sonları günübirlik kayak merkezine gelen ziyaretçiler, Munzur Dağları'nın eşsiz güzelliği karşısında ve çevresi meşe ormanlarıyla kaplı piste doyasıya kayak ve snowboard yapıp kızak kayıyor.

Kayak merkezi sayesinde ilçedeki çocuklar da kayak yapmayı öğrenerek yarışmalara hazırlanıyor.

FİYAT AÇISINDAN DA ÇOK UYGUN

Ziyaretçilerden Zeki Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın doğasına hayran kaldığını söyledi.

Her yıl Ovacık'a gezmeye geldiğini belirten Keser, "Kayak merkezi hem fiyat hem de kayak yapmak için çok uygun. Ben İngiltere'den geldim. Herkesi burada kayak yapmaya beklerim, çok eğlenceli oluyor. Muhteşem bir yer." dedi.

ELAZIĞ'DAN KAYAK YAPMAYI ÖĞRENMEK İÇİN GELİYOR

Sema Kaya da Elazığ'dan kayak merkezine gelerek, kayak yapmayı öğrenmeye çalıştığını ifade etti.

Kaya, her yaştaki insanın kayak merkezinde kolayca kayabileceğini belirterek, "Burayı çok güzel buldum. Arkadaşlarımla beraber burada kayak yapmak çok hoşumuza gitti. Bazı zamanlarda düşüyoruz ama eğlenceli oluyor. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Olcay Karlıdağ ise kayaklı koşu yarışmalarına hazırlanmak için kayak merkezinde antrenman yapmayı tercih ettiğini anlattı. (İHA)

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