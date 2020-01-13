Ovacık Kayak Merkezi kayakseverlerin ilgi odağı oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 yıl önce 5 milyon liralık yatırım projesiyle hayata geçirilip Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce işletilen kayak merkezinde sezonun açılmasının ardından yoğunluk yaşanıyor.

İlçeye bağlı Öveçler köyü mevkisinde yer alan, kristal kar kalitesiyle de yılın dört ayı kayak yapma imkanı sunan kayak merkezinde, 1200 metre uzunluğundaki kayak pisti ile acemiler ve yeni başlayan kayakçılar için 300 metre uzunluğunda babylift pisti, 100 kişi taşıma kapasiteli teleski, 1 kar ezme makinesi, 1 kar motoru ve lüks otel konforunu aratmayan 35 oda 70 yataklı konaklama tesisi hizmet veriyor.

KAYAKSEVERLERİN UĞRAK YERİ OLDU

Hizmete açıldığı günden bu yana hem turistik hem de sportif açıdan kent ekonomisine önemli katkı sağlayan kayak merkezi, 1500 rakımda doğal güzellikler arasında keyifli vakit geçirme imkanı sunduğu için Elazığ, Malatya, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilden kayakseverin uğrak yeri oluyor.

Hafta içi ve hafta sonları günübirlik kayak merkezine gelen ziyaretçiler, Munzur Dağları'nın eşsiz güzelliği karşısında ve çevresi meşe ormanlarıyla kaplı piste doyasıya kayak ve snowboard yapıp kızak kayıyor.