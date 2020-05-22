Ovacık’ta 10 bin fide toprakla buluştu

Antalya’nın Aksu ilçesinden Ovacık’a gönderilen 10 bin adet sebze fidesi toprakla buluştu.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2023 Tarım Vizyonuna hizmet amacıyla başlatılan “Gelin Kardeş Olalım” Projesi başlatıldı.Bu kapsamda Antalya Aksu ilçe Tarım Müdürlüğü tarafından Ovacık ilçesine 10 bin sebze fidesi hediye edildi.Fideler, ilçede geçimini sebze üretimi ile sağlayan çiftçilere ulaştırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya’da çiftçileri ziyaret ederek fide dikimine eşlik etti.

Ovacık İlçesine, kardeş ilçesi olan Aksu’dan çiftçilere verilen fide hediyeleri için teşekkür eden Kaya,çiftçilerin hayırlı bir hasat dönemi geçirmesini temenni etti.

