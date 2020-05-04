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Ovacık'ta baharla canlanan doğa göz kamaştırıyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 04.05.2020 12:41 | Son Güncelleme

Yöre sakinlerinden Özkan Aktimur: - "İlkbaharın gelişiyle Ovacık rengarenk oldu, çiçekler açtı, arı ve kelebekler ortaya çıktı. Her yer yemyeşil ve doğa çok güzel görünüyor"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle canlanan doğa, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık'ta, çetin geçen kışın ardından canlanan doğa, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu ilçede, karların erimesiyle doğa yeşilin tonlarına büründü.

İlkbaharda eşsiz tabiatıyla büyüleyen ilçede, coşkuyla akan dereler, rengarenk çiçeklere konan arı ve kelebekler ile yeşile bürünen meralarda otlatılan koyun sürüleri, doğaya ayrı renk katıyor.

Yöre sakinlerinden Özkan Aktimur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Karların erimesiyle doğanın canlandığını belirten Aktimur, "İlkbaharın gelişiyle Ovacık rengarenk oldu, çiçekler açtı, arı ve kelebekler ortaya çıktı. Her yer yemyeşil ve doğa çok güzel görünüyor." dedi.

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İlkbahar Ovacık tunceli

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