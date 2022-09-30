YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Ovit Tüneli 630 kamera ile denetleniyor

Ovit Tüneli 630 kamera ile denetleniyor

30.09.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize-Erzurum kara yolu güzergahındaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda hizmet veren Ovit Tüneli, sürücülere zaman ve yakıttan tasarruf sağlıyor

RİZE (AA) - FİKRET DELAL - Rize-Erzurum kara yolunda 14 bin 300 metre uzunluğundaki Ovit Tüneli, 25 personel ve 630 kamerayla denetleniyor.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Rize'yi Erzurum'a bağlayan İkizdere-İspir kara yolunun en önemli bölümünü oluşturan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçişine inşa edilen Ovit Tüneli ile mevcut yol 4 kilometre kısaldı.

Led aydınlatmayla elektrikten tasarruf sağlanan tünelde, 50 metre yangın söndürme tüpü, 150 metre acil haberleşme telefonu bulunuyor. Tünel, 25 personel ve 630 kamerayla denetleniyor.

Ovit Tüneli ile her yıl ortalama 965 ton karbon emisyon azaltımı, 385 bin 885 litre yakıt ve 266 bin 369 saat zaman tasarrufu sağlanıyor.

Hizmete girmesiyle tünel, vatandaşlara yıl boyunca kesintisiz, güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkanı sunuyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Servet Karasu, AA muhabirine, Ovit Tüneli'nin, Kalkandere ilçesinde yapılan Organize Sanayi Bölgesi ile İyidere ilçesinde yapımı devam eden Lojistik Merkezi'ni besleyeceğini söyledi.

Ovit Tüneli'nin bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir zincirin en büyük halkası Ovit Tüneli. 14,3 kilometre uzunluğunda muhteşem bir tünel. Şu anda Türkiye'nin en uzun tüneli. Geri planda iki tane daha çok önemli tünelimiz var. Birincisi Kırık Tüneli, onun devamında bir de Dallıkavak Tünelimiz var. Orası da önemli bir geçit. Hem Kırık hem de Dallıkavak tünelleriyle birlikte toplamda 40 kilometrelik bir yol ağı kısaldığı zaman Ovit Tüneli o zaman ortaya çıkacak."

Karasu, Ovit Tüneli sayesinde sürücülerin yakıttan ve zamandan tasarruf sağladığını belirterek, bunun yanı sıra lastik, yağ ve benzeri giderlerin de düştüğünü sözlerine ekledi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldıRize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdüKayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazırAmpute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazır
Anahtar Kelimeler:
Rize karayolları genel müdürlüğü ovit tüneli

Rize Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
04:42
Sabah
06:06
Öğle
12:13
İkindi
15:31
Akşam
18:10
Yatsı
19:29
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.