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Oya Başar, Nilgün Belgün itirafıyla gündem oldu! 'Annen seni aldırmak istedi'

11.02.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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Oya Başar, Nilgün Belgün itirafıyla gündem oldu! 'Annen seni aldırmak istedi'

Oya Başar yakın arkadaşı Nilgün Belgün'ün kızının programına konuk oldu. Başar'ın yayında söylediği sözler olay oldu.

Usta oyuncu ve komedyen Oya Başar, kendisi gibi oyuncu arkadaşı Nilgün Belgün'ün kızı Oylum Seçin'in TRT'deki radyo programına konuk oldu.

Usta sanatçı, konuk olduğu programda söylediği sözlerle olay yarattı.

Ekran Alıntısı

Nilgün Belgün'le çok yakın arkadaş olan Başar, programda "Annen ve babanın 15 yaşından beri arkadaşıyım. Annen sana hamile kaldığında 19 yaşındaydı. Seni aldırmak istedi. Anneannen ile çok yalvardık. 'Sen doğur biz bakarız' dedik. Elimize doğdun" şeklinde konuştu.

Belgün ise bu haberi paylaşarak "Oya Başar’ın Oylum’a itirafı. Ama haklıyım çünkü yaşım 19. Sonra baktım ki yaşım hep 19" yorumunda bulundu.

Oya Başar'ın itirafı sosyal medyada çok konuşuldu.

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