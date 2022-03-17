Oyak Yatırım, 40'ıncı yılına yeni logosuyla başladı

İSTANBUL (AA) - Oyak Yatırım, 40'ıncı yılını yeni kurumsal kimlik ve logosuyla kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oyak Yatırım, 2022'de ürün yelpazesini geliştirirken geniş hizmet ağıyla sektörde fark yaratmayı sürdürecek.

Müşterilerinden aldığı güçle 1982'den bu yana sektöründe güven, kalite, sağlamlık ve prestijle özdeşleşen Oyak Yatırım, 40. yılını yeni kurumsal kimlik ve logosuyla kutluyor. Yeni logodaki "Yatırım" kelimesinin kırmızı rengi ile Oyak'a duyulan güvene işaret edilirken, "40" rakamının koyu renkte yazılmasıyla da kurum tarihinin gücüne vurgu yapılıyor.

Oyak Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in vizyonu çerçevesinde atılan adımlarla Oyak Yatırım'ın net karı geçen yılın sonunda 402,6 milyon lira ile rekor seviyeye ulaştı. Oyak Yatırım'ın yüzde 100 iştiraki olan Oyak Portföy'ün yönettiği portföy büyüklüğü de yine son 5 yılda 133 kat artarak 2021 sonu itibarıyla 7 milyar lirayı aştı.

Lloyd's brokeri unvanı ile 2021 yılından başlayarak Londra'dan sağladığı çözümler ile uluslararası arenadaki yerini sağlamlaştıran Oyak Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği de ulaştığı prim hacmi ile Türkiye'de faaliyet gösteren 100'den fazla küresel ve yerel sigorta brokerleri arasında ilk 5'te yer alıyor.

- "Sermaye piyasalarının gelişimine ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, son 5 yılda Oyak yönetiminden aldıkları güçle iş birliklerini ve ürün çeşitliliklerini daha da artırdıklarını, şirket olarak 40'ıncı yıllarına güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ivmesi ile girdiklerini belirtti.

Ünal, geçmişe bakmadan geleceği görmenin imkansız olduğunu belirterek, geçen yıl gerçekleştirdikleri halka arzla marka değerlerini daha da artırdıklarını, bu alanda lider kuruluşlardan biri olduklarını kaydetti.

Oyak Yatırım olarak karşılarına çıkan büyüme fırsatlarını iyi değerlendirip piyasa değerlerini ve rekabet güçlerini her geçen gün artırmayı sürdürdüklerini aktaran Ünal, "Teknoloji odaklı vizyonumuz ile uluslararası standartlardaki geniş ürün ve hizmet yelpazemiz sayesinde sermaye piyasalarının gelişimine ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Geniş ürün yelpazeleri ve hizmet ağımızla sektörümüzde fark yaratmaya devam edeceğiz"

Erkan Ünal, gelecek dönemlerde de yenilikçi projelerle katma değer üreten şirketlere girişim sermayesi yoluyla yatırım yapmayı sürdüreceklerini, yaptıkları yatırımlardaki ana amaçlarının, şirketin girişimci ve yenilikçi ruhunu sürekli kılmak, ayrıca global rekabette fark yaratan vizyona sahip şirket kültürünü içselleştirmek olduğunu bildirdi.

Son dönemde finansal teknolojilere yaptıkları yatırımlarla ulusal ve uluslararası arenadaki varlıklarını daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Ünal, "Oyak Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ, Oyak Portföy Yönetimi AŞ ve Oyak Yatırım Ortaklığı AŞ'den oluşan iştiraklerimizle güçlü büyümemizi sürdürüyor, gelecek 40 yıllarımızı da teminat altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünal, Oyak Yatırım'ın 40'ıncı yılına özel tasarlanan yeni kurumsal kimliği ve logosunun getirdiği enerjiyle güçlü bir başlangıç yaptıkları 2022’de müşterilerine sundukları yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışı, geniş ürün yelpazeleri ve hizmet ağlarıyla sektörlerinde fark yaratmaya devam edeceklerini kaydetti.

