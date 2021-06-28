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OYAK'ın toplam varlıkları 157 milyar liraya ulaştı

28.06.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020'de 4,3 milyar dolarlık ihracat yapan OYAK'ın konsolide hasılatı 73 milyar lira olarak gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - OYAK, 2020 sonu itibarıyla konsolide hasılatını 73 milyar liraya, toplam varlıklarını ise 157 milyar liraya ulaştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, 61. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Toplantıda verilen bilgilere göre, OYAK, 2020 yılı nemasını yüzde 27,2 olarak açıkladı. Şirketin nema oranı, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2020'de de enflasyonun üzerinde (12,6 puan) gerçekleşti.

Geçen yıl sonu itibarıyla OYAK'ın konsolide hasılatı 73 milyar liraya, toplam varlıkları da 157 milyar liraya ulaştı.

OYAK, 4,3 milyar dolarlık ihracatıyla toplam ihracatın yüzde 2,5'ini tek başına gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine gerek dışa bağımlılık gerekse cari açığın azaltılmasına yönelik katkı sağlayan OYAK, grup şirketleriyle birlikte 2020 yılında 15 milyar TL vergi ödedi.

Şirket, son yıllarda yaptığı uzun vadeli planlara dayanan stratejik hamlelerle grup şirketlerinin karlılıklarını ve piyasa değerlerini artırdı. OYAK, tüm bunları yapılandırılmış organizasyon, profesyonel ekipler, mevcut şirketlerinin verimlilik ve altyapı yatırımları, yeni yatırım ve satın almalar, şirket birleşmeleri ve halka arzlarla gerçekleştirdi.

OYAK, Kovid-19 sürecinin etkisiyle ekonominin tüm dünyada belirsizlik içinde olduğu bir dönemde dahi büyümesini sürdürerek 2020'de gösterdiği başarıyı gelecek yıllara da taşımak için stratejik hamlelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

- Üye rezervleri titizlikle değerlendiriliyor

Son 5 yılda gerçekleşen 26,5 ortalama nemanın sürdürülebilir başarısı OYAK'ın varlığı içerisindeki satın alma, satış, birleşme ve halka arz gibi tüm yatırım kararları temsilciler kurulu ve genel kurul kararları doğrultusunda oluşturulan politika ve esaslar çerçevesinde gerçekleşiyor.

Kararlar, mevzuata uygun şekilde icra ediliyor, ön değerlendirmeler detaylı incelemeler ve teknik çalışmalar genel müdürlük tarafından uluslararası değerleme ve denetim kriterleri gözetilerek, uluslararası danışmanlık, derecelendirme ve değerleme firmalarına yaptırılarak, tüm kararlar yönetim kurulunda oy birliğiyle alınıyor.

Herhangi bir muafiyete sahip olmayan OYAK'ın grup şirketleri, faaliyet gösterdikleri alanlara göre, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Vergi Denetim Kurulu olmak üzere ilgili tüm kamu otoriteleri tarafından denetleniyor.

Üye rezervlerini güvenli bir şekilde değerlendirmek için döngüsel olmayan operasyonel karlılığı yüksek, salgın gibi krizlerde dahi stabil büyümesini sürdüren, son tüketiciye ulaşılabilen perakende sektörlerinde faaliyet gösterilmesi gerekliliğini gören OYAK, Total, M Oil, Milangaz, Tamek ve Sagra'nın hisse ve varlık devirlerini gerçekleştirdi.

Total, M Oil, Milangaz markalarının faaliyet gösterdiği 1.000'i aşkın istasyonda ve perakende satış noktalarını ziyaret eden günlük ortalama 145 binden fazla araca ve dengi tüketiciye teknoloji, finansal hizmetler, mobiliteye dayalı yeni trendleri deneyimleyebilecekleri yaşam alanları sunuyor.

OYAK, böylece 240 milyar TL pazar hacmine sahip akaryakıt sektöründe, 122 milyar lira büyüklüğünde ve hız kesmeyen büyümesiyle gıda sektöründe de faaliyet göstermeye başladı.

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