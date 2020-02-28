ÖYKAM’a 8 yılda 100 bin ziyaretçi

2012 yılının şubat ayında açılan Ödemiş Kent Arşivi ve Müzesi (ÖYKAM), İzmir ve çevre illerden ziyaretçi akınına uğrarken, müzeyi 8 yılda 100 bin kişi ziyaret eti.

İzmir, Manisa ve Aydın başta olmak üzere Ege Bölgesinin değişik il ve ilçelerinden Ödemiş’e gelen kişiler, Ödemiş Kent Arşivi ve Müzesi (ÖYKAM)’ni ziyaret ediyor. Bu anlamda müze, son 8 yılda ziyaretçi akınına uğrarken, son 8 yılda 100 bin kişi müzeyi gezdi. Müze görevlileri Tuğba Akbörk Genç ve Sezgi Üzdürmez, ziyaretçilerin müzeye ilgi gösterdiklerini ifade etti.

"Birgi, Gölcük ve Bozdağ için Ödemiş’e gelen tur şirketleri konuklarını ÖYKAM’a da getirmeye başladılar" diyen Sezgi Üzdürmez, "ÖYKAM, sadece Ödemiş’in değil bölge kültürünün de yakın dönem araç gereçlerini barındırıyor. Müzemiz, yakın zamana kadar han olarak kullanılıyorken, bu durum modern otellerin inşası ile kapanma ile yüz yüzü kalmış. Belediyemizin burayı kamulaştırması ve müzeye dönüştürmesi ile tarihi otel yeniden ilgi odağı oldu. Müzemiz, Yıldız Oteli’nin alt ve üst katında mevcut toplam 14 oda 4 koridor ile Keçecizade Hanı’nın alt ve üst katında 3 oda ile 80 ve 150 metre karelik iki sergi salonundan oluşmaktadır. Şu an itibariyle sayısı 37 bin 200’e yakın taşınır kültür varlığı toplam büyüklüğü 455 metrekare civarında olan bu odalar ve koridorlar ve sergi salonuna yerleştirilmiş camlı dolaplarda ve iç avluda açık olarak sergilenmektedir" dedi.

Müze koleksiyonu içinde 7 bin 134 adet taşınır kültür varlığının da bulunduğunu belirten Üzdürmez, "29 bin 972 adet belge arşivde kayıtlı. Genel kitaplıkta 2 bin 277, süreli yayın ve gazete kitaplığında bin 186, sözlük kitaplığında 581, Savaş ve Recep Başsoy kitaplığında 570 ve tez kitaplığında 30 adet olmak üzere toplam 4 bin 644 adet kayıtlı kitap bulunmaktadır. Buraya gelen konuklarımız yayınlarımızdan yararlanabilmektedir. 18 tane de müze yayınımız mevcuttur" şeklinde konuştu.

Müze, arşiv ve kütüphaneye 504 kişinin bağış yaptığını belirten Ödemiş Belediye başkanı Mehmet Eriş de, otelin kendisinden önceki iki belediye başkanı döneminde satın alınıp, müzeye dönüştürüldüğünü belirterek, "Ödemiş kültürel ve doğal varlıkları ile önemli bir bölgenin ortasındadır. Antik dönemden bu yana gelen kültürel varlıklarımızın yanı sıra Birgi, Gölcük ve Bozdağ gibi doğal güzelliklerimiz var. Özellikle günübirlik ziyaret sayısında önemli bir artış var. Ziyaretçilerimiz, bir gün içinde ilçemizin güzelliklerini görme fırsatı bulabiliyorlar. ÖYKAM’da bu ziyaretler içinde ilgi gören kültürel varlığımız arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

