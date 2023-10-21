Öykü Gürman ile Fatih İçmeli evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Uzun süredir Fatih İçmeli ile aşk yaşayan oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, konser vermek için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te evlilik teklifi almıştı. Ünlü isim, Eyfel Kulesi'nin önünde kendisine tektaş uzatan İçmeli'ye "Evet!" demişti.

O anları sosyal medya hesabından da yayınlayan Öykü Gürman, duygularını; "Paris… Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk. beklemediğim bir an... Yine her şey birdenbire en çok sevdiğim doğallıkta ve akışta aşka dönüştü. 'Evet!' dedim" sözleriyle dile getirmişti.

Öykü Gürman ile Fatih İçmeli, çifti sonunda muradına erdi. Ünlü çift, dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de nikah masasına oturdu. İkilinin nikahından kareler, sosyal medyada paylaşıldı.

Öykü Gürman, ilk evliliğini 2015 yılında şarkıcı Yavuz Bingöl ile yapmıştı. Ancak çift, 2016'da yollarını ayırmıştı.







