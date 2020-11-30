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Öykü yarışmasında Gökkuşağı Koleji öğrencisine ödül

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.11.2020 13:23 | Son Güncelleme

17 yıldır sosyal sorumluluk kapsamında düzenlenen Özgür Pencere Çocuk ve Genç Kalem Öykü Yarışması Özgür Pencere Özel Ödülü’nün sahibi bu yıl Beylikdüzü Gökkuşağı Koleji öğrencisi Mehmet Batuhan Avcı oldu.

Öykü yarışmasında Gökkuşağı Koleji öğrencisine ödül

17 yıldır sosyal sorumluluk kapsamında düzenlenen Özgür Pencere Çocuk ve Genç Kalem Öykü Yarışması Özgür Pencere Özel Ödülü’nün sahibi bu yıl Beylikdüzü Gökkuşağı Koleji öğrencisi Mehmet Batuhan Avcı oldu. Avcı, yarışmada dereceye giren öykülerden derlenerek oluşturulan kitapta “Huzurun Çağrısı” adlı öyküsüyle yer aldı.
Özgür Pencere Çocuk ve Genç Kalem Öykü Yarışması’nda dereceye giren öykülerden derlenen kitaptan elde edilen gelirin eğitim alanında ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldığını hatırlatan Gökkuşağı Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı Şule Gayretli, “Basılan ve satılan her kitap ile pandemi sürecinde eğitime online devam etmek zorunda olan ama koşulları olmayan öğrencilere bir pencere açılmış, onlara bu kitaplardan elde edilen gelirle alınan tabletler teslim edildi. Adana’da bir köy okulunda eğitim gören, ülkemizin geleceği öğrencilerin alınan tabletlerle online eğitim sürecinde derslere girecek olması, eğitimden geri kalmayacak olmalarının mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Pek çok insana ilham olmanın gururunu yaşıyoruz”
“Yarışma ile farklı illerde pek çok öğrenciye bir pencere açmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diyen Gökkuşağı Koleji Kurucu Üyesi Abdülkadir Gayretli ise, “Hem öğrencimizi hem de öğretmenimizi tebrik ediyoruz. Eğitimin öneminin daha da belirgin olduğu bu süreçte, tanımadığımız öğrencilerin yüzünde bir tebessüm, öğrencimizin yazdığı öyküyle de pek çok insana ilham olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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