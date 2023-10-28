Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ıydı! Emir Berke Zincidi'yi gören tanıyamıyor

Emir Berke Zincidi Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle tanındı O dönem küçük bir çocuk olan Zincidi büyüdü, delikanlı oldu. Oldukça değişen genç oyuncu şu sıralar ekranlardan uzak durmayı tercih ediyor.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Osman karakteriyle tüm Türkiye'yi göz yaşına boğan 6 yaşındaki Emir Berke Zincidi yeniden sosyal medyanın odağında yer aldı.

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'den sonra Küçük Ağa dizisinde rol alıp sonrasında da ekranlarda görünmeyen genç oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı.

Şu sıralar 18 yaşında olan Zincidi'nin değişimi görenleri epey şaşırttı. Genç bir delikanlı olan Küçük Osman şimdilerde oldukça farklı bir görünüme sahip.

Genç ismi görenler ise 'Bu nasıl değişim', 'Bizi ne ağlattın be Osman', 'Koca adam olmuşsun', 'Hala çok yakışıklısın' gibi yorumlarda bulundular.

ŞÖHRETİ KALDIRAYIP DESTEK ALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde ilk tecrübesini yaşayan oyuncu rol için hüngür hüngür ağlatılıp, çığlık attırılmıştı.

Setteki karmaşanın içinde kalan Zincidi'nin o dönem, "Bu setin en iyi oyuncusu benim. Herkes beni çok beğeniyor. Ben rolümü çok güzel oynuyorum. Mimiklerimi iyi kullanıyorum" diye bağırıp travmalar geçirdiği belirtilmişti.

Zincidi'nin setteki davranışlarından zaman zaman diğer oyuncuların da rahatsızlık duyduğu söylenmişti.









