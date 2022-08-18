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  4. "Öylesine Hikayeler" Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda sahnelendi

"Öylesine Hikayeler" Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda sahnelendi

18.08.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkı Ergök'ün kaleme aldığı modern meddah niteliğindeki eserde, izleyiciler, kendi hayatlarından da izler taşıyan eğlenceli ve hüzünlü hikayeleri ve şarkıları dinlendi

İSTANBUL (AA) - Tiyatro Keyfi Sanat Yönetmeni Kemal Başar'ın "Öylesine Hikayeler" adlı gösterisi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe Sahne'de seyirciyle buluştu.

Hakkı Ergök'ün kaleme aldığı modern meddah niteliğindeki eserde, izleyiciler, kendi hayatlarından da izler taşıyan eğlenceli ve hüzünlü hikayeleri izledi, şarkıları dinledi.

Gösterim öncesi AA muhabirine konuşan Başar, "Öylesine Hikayeler" adlı gösterisinde geçmişi hatırlatacak hikayeler anlattığını ve şarkılar söylediğini dile getirdi.

Başar, izleyicileri kendi çocukluk yıllarını, mahallelerini, komşularını, bakkal amcalarını, gençlik heyecanlarını ve aşklarını hatırlayacakları bir gösteri beklediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"En güzel zamanları hatırlayacağız. Kaybettiğimiz güzel hasletleri hatırlayacağız. Komşuluk, dostluk, vefa duygusu, erdem duygusu, mesela. Bu duyguları hatırlattığımız bir metni Hakkı Ergök yazdı. Bunun yanı sıra benim albümümden ve 1980'li yılların şarkılarından oluşan bir repertuvarı da sunacağız. Konser tadında olacak. Hüzün, eğlence, geçmişe özlem... 5 kişilik bir orkestramız da var. Ben babam Savaş Başar'dan kalan bir geleneği de devam ettirmeye çalışıyorum."

Tiyatro Keyfi'nin gelecek programından da bahseden Başar, "Ted Bundy", "Bana Amy De", Tut Ellerimden Rovni", "Çılgın Zamanlar" gibi yetişkin oyunlarını gelecek sezonda tiyatroseverlerle buluşturacaklarını söyledi.

Işık tasarımını Yüksel Aymaz'ın yaptığı gösteride, Savaş Alp Başar, Anıl Birgin, Kaan Yavuz, Güney Soysal ve Emre Özer ise orkestrada yer alıyor.


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