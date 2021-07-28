Oynadıkları futbolun yanı sıra güzellikleriyle de futbolseverlerin gönlünü kazanan 10 kadın futbolcu

Yeşil sahalarda oynadıkları futbol kadar güzellikleriyle de dikkat çeken kadın futbolcu listemizi sizlere sunuyoruz. Gelin, bu listeye birlikte göz atalım...

LAISA ANDRIOLI

Brezilya milli takımının yıldızı olan 34 yaşındaki futbolcu, Caxias do Sul takımının orta sahasında görev yapıyor. Başarılı futbolcu güzelliğiyle de yeşil sahaların vazgeçilmez ismi.

LAUREN SESSELMANN

1983 yılında dünyaya gelen Amerikalı futbolcu, Santa Clarita Blue Heat takımında forma giyiyor. Defans mevkiinde oynayan futbolcu, güzelliği ile dikkat çekiyor.

JESSICA LANDSTROM

İsveçli 37 yaşındaki futbolcu, Kopparbergs Göteborg takımında forvet bölgesinde oynadı. Landstrom, attığı gollerin yanı sıra güzelliğiyle de taraftarlarının gönlünde taht kurmuş durumda.

ELLYSE PERRY

30 yaşındaki Avustralyalı güzel sporcu, Avustralya'nın Sydney takımında forma giydi. Futbol kariyerinde defans bölgesinde oynayan Perry, spor yaşantısına kriket oyuncusu olarak devam ediyor.

TIHANA NEMCIC

33 yaşındaki Nemcic, Hırvatistan doğumlu. Futbolculuğunun yanı sıra güzel fiziğiyle de dikkat çeken Nemcic, ZNK Maksimir takımında 10 yıl oynadıktan sonra futbola teknik direktör olarak devam ediyor. Nemcic 1207 Antalyaspor kadın futbol kulübünün teknik direktörlüğünü yapıyor.

SELINA WAGNER

Almanya'nın SV Götellborn takımında forma giyen futbolcu, orta saha mevkiinde oynuyor. 30 yaşındaki futbolcu, başarılı performansının yanında güzelliğiyle de yeşil sahaların tozunu attırıyor.

ANOUK HOOGENDIJK

Ajax ve Arsenal Ladies kulübünde forma giyen Hollandalı futbolcu, orta saha mevkiinde oynuyordu. 36 yaşındaki milli futbolcu, yaşına rağmen güzelliğiyle gençlere taş çıkarıyor.

JORDYN HUİTEMA

20 yaşındaki Kanadalı genç futbolcu, PSG takımında forma giyiyor. Milli takımın da önemli oyuncularından biri olan Huitema, güzelliğiyle taraftarların sevgilisi olmuş durumda.

JULIE ERTZ

29 yaşındaki Amerikalı Ertz, milli takımın başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. Chicago Red Stars takımının orta sahasında forma giyen futbolcu, başarılı kariyerinin yanı sıra güzel fiziğiyle de ön plana çıkıyor.

ADRIANA LEON

28 yaşındaki Kanadalı milli futbolcu, forvet mevkiinde attığı goller ile dikkat çekerken güzelliğiyle de yeşil sahaları renklendiriyor. Leon, İngiltere'nin West Ham United F.C takımında forma giyiyor.



