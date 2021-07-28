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Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan Galatasaray'a gönderme!

28.07.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun seneler Galatasaray'da forma giyip kaptanlık da yapan Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan Galatasaray'a gönderme geldi. Milli takımda da uzun süre oynayan, EURO 2008 kadrosunun önemli parçalarından biri olan Sabri Sarıoğlu, Göztepe'de oynadıktan sonra futbolu bırakmıştı.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan Galatasaray'a gönderme!

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'a tepki gösterdi. Dün doğum günü olan Sabri Sarıoğlu için Galatasaray resmi hesabından herhangi bir paylaşım yapılmadı.

''SÖYLEYECEKLERİM BU KADAR...''

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Yağmur Sarıoğlu, "1996-2017 arası 21 sene Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen 4. oyuncusu Sabri Sarıoğlu! Söyleyeceklerim bu kadar..." açıklamasını yaptı.

GALATASARAY FORMASIYLA 478 MAÇA ÇIKTI!

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Altyapıdan yükseldiği A takımda uzun seneler forma giyen Sabri Sarıoğlu, Galatasaray formasıyla 478 maça çıkarak 24 gol attı. 52 de asist yapan Sabri Sarıoğlu, Göztepe formasını da 29 kez giydi.

SÜPER LİG'DE 383 MAÇ!

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Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de toplamda 383 maça çıktı. Türkiye Kupası'nda da 60 maça çıkan deneyimli oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray formasıyla 22 maçta süre aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
İyiki varsın doğum günün kutlu olsun
Bir insan olarak doğum günü kutlu olsun elbette ama Sabri için Galatasaray yıllarca en büyük iyiliği zaten yaptı. Allah aşkına Sabri istisnai birkaç sefer hariç genel olarak Galatasaray'a ne verdi. İyi bir futbolcu değildi ama yine de Galatasaray'ın evladı dediler yıllarca sahip çıktılar. Şimdi de kalkmış sitem ediyorlar.
Reis e yapılır mı bu :((((
Sabri reis seviliyorsun

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