YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Oyratlı köyünün karantinası bitti

Oyratlı köyünün karantinası bitti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.12.2020 13:27 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyünde Korona Virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında başlatılan 14 günlük karantina uygulaması sona erdi.Besni ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 18 Kasım 2020 tarihinde bin 503 kişinin yaşadığı Oyratlı Köyünde yaklaşık 70 kişide korona virüsü tespit edilmesinin ardından köyde 14 günlük karantina uygulanmasına karar verilmişti.

Oyratlı köyünün karantinası bitti

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyünde Korona Virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında başlatılan 14 günlük karantina uygulaması sona erdi.
Besni ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 18 Kasım 2020 tarihinde bin 503 kişinin yaşadığı Oyratlı Köyünde yaklaşık 70 kişide korona virüsü tespit edilmesinin ardından köyde 14 günlük karantina uygulanmasına karar verilmişti. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları yasakladı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Oyratlı köyünde sürenin dolmasının ardından yapılan kontroller sonrasında köyde karantina uygulaması sonlandırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
05:56
Sabah
07:23
Öğle
12:24
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:36

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Hazal Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yetkin Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Büşra Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.