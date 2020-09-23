YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Oyun dünyası yapımında sona gelindi

Oyun dünyası yapımında sona gelindi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımına başlanılan ve hizmete hazır hale getirilen ama pandemi süreci nedeniyle açılışı ertelen Nostaljik Çocuk Oyun Dünyasında sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımına başlanılan ve hizmete hazır hale getirilen ama pandemi süreci nedeniyle açılışı ertelen Nostaljik Çocuk Oyun Dünyasında sona gelinen çalışmaları Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği ve teknik ekiple birlikte inceledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımına başlanılan ve hizmete hazır hale getirilen ama pandemi süreci nedeniyle açılışı ertelen Nostaljik Çocuk Oyun Dünyasında sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımına başlanılan ve hizmete hazır hale getirilen ama pandemi süreci nedeniyle açılışı ertelen Nostaljik Çocuk Oyun Dünyasında sona gelinen çalışmaları Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği ve teknik ekiple birlikte inceledi. Birçok projeyi hızlı bir şekilde hayata geçiren ve ardı ardına açılışlar gerçekleştiren Eyyübiye Belediyesi, bir açılışa daha hazırlanıyor. Eyyübiye Belediyesinin, yeni neslin geleneklerden kopmaması için projelendirdiği Nostaljik Çocuk Oyun Dünyasında yapım süreci tamamlanma aşamasına geldi. İçerisinde gülle, topaç, tahta leyli, bilyeli araba, dönme dolap gibi eski oyunların olduğu ve yaklaşık 3 bin 100 metrekarelik alanı kapsayan proje GAP Bölge Kalkınma müdürlüğüyle birlikte yapılıyor. Örnek proje olarak gösterilen ve ülkede ilk olma özelliği taşıyan projedeki son çalışmaları inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çocuk oyun dünyasını kısa sürede hizmete sunacaklarını belirtti.
Pandemi nedeniyle açılışının ertelendiğini ve son çalışmaların da bitme aşamasına geldiğini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Nostaljik çocuk oyun dünyamızın çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Pandemiden dolayı çalışmalarımızı ağırdan aldık ama önümüzdeki ayın başında inşallah nostaljik çocuk oyun dünyamızı çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Çocuklarımız babalarının, annelerinin, dedelerinin geçmişte oynamış oldukları oyunlara çok uzaklar. Örf ve adetlerimizi unuttuk, geleneklerimizi unuttuk. Bir nebze de olsun çocuklarımıza atalarının, dedelerinin oynamış oldukları oyunları kendilerine sergilemek istedik. İnşallah önümüzdeki ayın başında açılışını gerçekleştiririz. Sadece Eyyübiyeli çocuklarımıza değil Şanlıurfalı çocuklarımızın hizmetine nostaljik çocuk oyun dünyamızı sunmuş oluruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:07
Öğle
12:22
İkindi
15:48
Akşam
18:28
Yatsı
19:43

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Ender Eczanesi
Haliliye
Ethem Eczanesi
Haliliye
Yıldız Eczanesi
Haliliye
Eyyübiye Eczanesi
Eyyubiye
Ekinci Eczanesi
Karakopru
Çetiner Eczanesi
Siverek
Hedef Eczanesi
Siverek
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde HRÜ’den de var
Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde HRÜ’den de var
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Yılanların Dostu: Şerbetli Şeyh Sode
Yılanların Dostu: Şerbetli Şeyh Sode
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.