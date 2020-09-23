Oyun dünyası yapımında sona gelindi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımına başlanılan ve hizmete hazır hale getirilen ama pandemi süreci nedeniyle açılışı ertelen Nostaljik Çocuk Oyun Dünyasında sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımına başlanılan ve hizmete hazır hale getirilen ama pandemi süreci nedeniyle açılışı ertelen Nostaljik Çocuk Oyun Dünyasında sona gelinen çalışmaları Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği ve teknik ekiple birlikte inceledi. Birçok projeyi hızlı bir şekilde hayata geçiren ve ardı ardına açılışlar gerçekleştiren Eyyübiye Belediyesi, bir açılışa daha hazırlanıyor. Eyyübiye Belediyesinin, yeni neslin geleneklerden kopmaması için projelendirdiği Nostaljik Çocuk Oyun Dünyasında yapım süreci tamamlanma aşamasına geldi. İçerisinde gülle, topaç, tahta leyli, bilyeli araba, dönme dolap gibi eski oyunların olduğu ve yaklaşık 3 bin 100 metrekarelik alanı kapsayan proje GAP Bölge Kalkınma müdürlüğüyle birlikte yapılıyor. Örnek proje olarak gösterilen ve ülkede ilk olma özelliği taşıyan projedeki son çalışmaları inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çocuk oyun dünyasını kısa sürede hizmete sunacaklarını belirtti.

Pandemi nedeniyle açılışının ertelendiğini ve son çalışmaların da bitme aşamasına geldiğini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Nostaljik çocuk oyun dünyamızın çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Pandemiden dolayı çalışmalarımızı ağırdan aldık ama önümüzdeki ayın başında inşallah nostaljik çocuk oyun dünyamızı çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Çocuklarımız babalarının, annelerinin, dedelerinin geçmişte oynamış oldukları oyunlara çok uzaklar. Örf ve adetlerimizi unuttuk, geleneklerimizi unuttuk. Bir nebze de olsun çocuklarımıza atalarının, dedelerinin oynamış oldukları oyunları kendilerine sergilemek istedik. İnşallah önümüzdeki ayın başında açılışını gerçekleştiririz. Sadece Eyyübiyeli çocuklarımıza değil Şanlıurfalı çocuklarımızın hizmetine nostaljik çocuk oyun dünyamızı sunmuş oluruz” diye konuştu.

