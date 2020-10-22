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Oyun parkına saklanmış, silah ve uyuşturucu bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 22.10.2020 13:39 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde havaya ateş ederek halkın huzurunu bozan şahıslara yönelik yapılan operasyonda üç şüpheli gözaltına alınırken, çevrede yapılan aramada oyun parkına saklanmış silah, kesici alet ve uyuşturucu bulundu.Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çeşitli olaylara karışan ve halkın huzurunu bozan şüphelileri yakalamak için Soğancılar Mahallesin’de operasyon düzenledi.

Oyun parkına saklanmış, silah ve uyuşturucu bulundu

Aydın’ın Çine ilçesinde havaya ateş ederek halkın huzurunu bozan şahıslara yönelik yapılan operasyonda üç şüpheli gözaltına alınırken, çevrede yapılan aramada oyun parkına saklanmış silah, kesici alet ve uyuşturucu bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çeşitli olaylara karışan ve halkın huzurunu bozan şüphelileri yakalamak için Soğancılar Mahallesin’de operasyon düzenledi. Operasyonda silahla ateş açma olaylarına karışan C. D., G. U. ve S. Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu Soğancılar Mezarlığı yakınında bulunan çocuk parkında yapılan aramada ise uyuşturucu, kesici aletler ve kurusıkıdan gerçeğe dönüştürülen silah ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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