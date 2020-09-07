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Oyun salonunda kumara 4 bin 900 TL ceza

MALATYA HABERLERİ  | 07.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Malatya’da, oyun salonunda kumar oynayan 4 kişiye toplam 4 bin 900 TL ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler olarak, bir ihbar üzerine kumar konusunda çalışma yaptı.

Oyun salonunda kumara 4 bin 900 TL ceza

Malatya’da, oyun salonunda kumar oynayan 4 kişiye toplam 4 bin 900 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler olarak, bir ihbar üzerine kumar konusunda çalışma yaptı. Bir oyun salonunda, 4 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. 210 TL para ile 106 adet kumar kağıdı ve bir adet yaz boz kağıdına el konuldu. Kumar oynayan 4 şahsa toplamda 4 bin 900 TL idari para cezası yazıldı.
İşletmeci hakkında, kumar oynanması için yer ve imkan ağlama suçundan adli işlem yapıldı.
Ayrıca söz konusu iş yerinin mühürlenmesi için ilgili kurumlarca gerekli yazışmalar yapıldı.

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