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Oyuncak müzesi açmak için "sandıktan çıkan" gelinlikleri sergileyecekler

TRABZON HABERLERİ  | 28.02.2020 17:02 | Son Güncelleme

Oyuncak müzesi açmak için "sandıktan çıkan" gelinlikleri sergileyecekler

Trabzon'da üyelerinin çoğunluğu iş kadınlarından oluşan Kadınla Başlar Derneğince, bilet geliriyle kentte oyuncak müzesi kurulmasına katkı sağlanması amacıyla "Sandıktan Çıkan Gelinlikler" sergisi açılacak.

Şair ve yazar Sunay Akın'ın katkılarıyla kentte oyuncak müzesi kurmak için etkinlikler düzenleyen Dernek üyeleri, en eskisi yaklaşık 100 yıllık 30 nişan kıyafeti ve gelinliğin yer aldığı sergi hazırladı. Kentteki bir otelde düzenlenecek serginin açılışı yarın yapılacak.

Dernek Başkan Yardımcısı Esra Özyazıcı, AA muhabirine, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Trabzonlu kadınlardan temin edilen gelinliklerle hem şehrin kültür ve sanatsal gelişimine destek vermeyi hem de oyuncak müzesine kaynak sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Sergide ünlü moda tasarımcısı Arzu Kaprol'un annesi tarafından yıllar önce dikilen gelinliklerin de yer aldığını belirten Özyazıcı, "Sandıktan çıkan gelinliklerin kumaşları şu anda bulunmuyor. Birçoğunu özel terziler, kimisini ise gelinlerin akrabaları ve arkadaşları dikmiş. Annelerinin ve babaannelerinin gelinliklerini giyen kadınlarımız var." diye konuştu.

Özyazıcı, her gelinliğin farklı ve güzel hikayesi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Sergide bunların hepsinin hikayesini anlatacağız. Sergide küçük de bir kermes oluşturacağız. Bu kermesimizde de Trabzon'a özgü el sanatları, stantlarda yer alacak. Sergiden sonra gelinlikleri sahiplerine iade edeceğiz çünkü aileler için çok kıymetliler. Gelinlikler içerisinde halen günümüzde model olarak kullanılabilecek motifler bulunuyor. Bu motifler belki sergimiz sayesinde gençlerimizin ufkunu açacak."

Sergiye destek veren 85 yaşındaki Aynur Kayabaşı ise lise yıllarında aldığı dikiş eğitimi sonucu ailesindeki genç kızlara gelinlik diktiğini söyledi.

İstanbul'da 1969'da gittiği bir defilede gördüğü gelinliğin resmini çekerek ağabeyinin eşine diktiğini ifade eden Kayabaşı, Trabzon'a kazandırılacak oyuncak müzesinde kendisinin de katkısı olacağı için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Canan Kıyak da 50 yıl önce düğününde görümcesinin diktiği gelinliği giydiğini anlatarak, "Gelinliğini bittikten sonra gördüm. Çok güzel bir gelinlikti, o zamanlar herkes beğenmişti. Ben de çok mutlu olmuştum. Böylesine önemli bir sergide gelinliğimin yer alacak olması beni mutlu etti." dedi.

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