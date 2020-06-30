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Oyuncaklarını satıp Mehmetçik Vakfına Bağışta bulundular

YOZGAT HABERLERİ  | 30.06.2020 14:19 | Son Güncelleme

Yozgat Valisi Ziya Polat, Mehmetçik Vakfına yardım amacıyla kullanılabilir durumdaki oyuncaklarını satışa çıkartan çocukları makamında kabul edip, tebrik etti.Yozgat’ın Medrese Mahallesi’nde bir araya gelen yaşları 8 ile 12 arasında değişen çocuklar Mehmetçik Vakfına bağış yapmaya karar verdi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Mehmetçik Vakfına yardım amacıyla kullanılabilir durumdaki oyuncaklarını satışa çıkartan çocukları makamında kabul edip, tebrik etti.
Yozgat’ın Medrese Mahallesi’nde bir araya gelen yaşları 8 ile 12 arasında değişen çocuklar Mehmetçik Vakfına bağış yapmaya karar verdi. Çocuklar bunun için evlerinde kullanılabilir durumdaki oyuncaklarını bir araya getirdi. Oturdukları sitenin önünde tezgah açarak oyuncaklarını satışa sunan çocuklara, vatandaşlarda destek sağladı. Kısa sürede oyuncakların tamamı satılarak 230 lira toplandı.
Vali’de destek verdi
Vali Ziya Polat, örnek davranışlarından dolayı çocukları makamına davet etti. Çocuklarla sohbet edip kampanya hakkında bilgi alan Vali Polat, destek amacıyla oyuncak tabancayı 100 liraya satın alıp, yeniden çocuklara verdi.
Vali Polat, "Bu millete, bu devlete hizmet edecek nice neferler yetişiyor. Öncelikle ailelerine ve bu düşüncedeki gençlerimize, yavrularımıza teşekkür ediyorum. Onlar adına emanetimizi aldık ve bağış dekontunu çocuklarımıza ulaştıracağız. Allah, bu devlete hizmet eden Mehmetçiğimizin, polisimizin, korucumuzun ayaklarına taş değdirmesin. Yozgat olarak her daim devletine milletine sevdalı bir toplumuz. Umarım tüm bireylerimiz, neslimiz bu sevda ile yetişir" dedi.
Konuşmanın ardından çocuklar topladıkları 330 lirayı Mehmetçik Vakfı’na bağışlanması için Vali Polat’a teslim etti. Vali Polat’ta çocuklara teşekkür edip kitap seti hediye etti.

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