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Oyuncu Erdinç Gülener'e eski sevgiliye hakaretten para cezası

28.06.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Erdinç Gülener (49), eski sevgilisi sunucu Eda Pera Küçük'e (30) hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğunu belirten mahkeme, sanığın sabıkasız olmasını da dikkate alarak cezayı erteledi.

Oyuncu Erdinç Gülener'e eski sevgiliye hakaretten para cezası

Oyuncu Erdinç Gülener (49), eski sevgilisi sunucu Eda Pera Küçük'e (30) hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğunu belirten mahkeme, sanığın sabıkasız olmasını da dikkate alarak cezayı erteledi.

Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi, basit yargılama usulüyle görülen davayı karara bağladı. Mahkeme, sanık Erdinç Gülener'in "Hakaret" suçundan önce 90 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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BİN 120 TL PARA CEZASI

Sanığın sabıkasız olduğunu ve basit yargılama usulüyle yargılama yapıldığını da göz önünde bulunduran mahkeme, Gülener'i 56 gün adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Gülener'in 56 gün karşılığı günlüğü 20 liradan toplam bin 120 lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaatin hasıl olduğunu ve sabıkasız oluşunu da dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
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İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Eda Pera Küçük ile sanık Erdinç Gülener'in eski sevgili oldukları anlatılmıştı. İddianamede 18 Mart 2020 tarihinde Kadıköy'de sanık Gülener'in müşteki Küçük'e zincirleme şekilde hakaret ettiği belirtilmişti. İddianamede sanık Erdinç Gülener'in "Zincirleme hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Erdinç Gülener
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