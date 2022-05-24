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Oyuncu Ezgi Mola, hakaret davasında 6 bin 960 lira adli para cezası aldı

24.05.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mola, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ceza alan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırıldı

Oyuncu Ezgi Mola'nın, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ceza alan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Mola ve avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Ezgi Mola, önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek, "O kadar çok bu potansiyelde insan salıveriliyor ki... Ben gündemdeki paylaşımları görerek bu tweeti attım. Herkes sosyal medyada ayaklanmış durumdaydı. Paylaşımımın sert olduğunu düşünmüyorum. Sinir bozukluğu ile yapılan bir paylaşımdı. Düşüncelerimi belirttim. Ortada ölmüş bir insan var. Biz bir birimize destek olmalıyız. Kim olsa yine aynı şekilde davranırdım." dedi.

Daha sonra söz alan Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, sanığın reklam için paylaşımda bulunduğunu ve bunu bir gelir kapısı haline getirdiğini savunarak, ceza istedi.

Bunun üzerine söz alan Mola, katılan tarafın kendisinden 50 bin lira talep ettiğini belirterek, "Hatta 'Tweeti silmesen de olur, 50 bin lira ver dosyayı kapatalım.' dediler. Uzlaştırmacı tarafından arandım. 50 bin lira ödenmesi durumunda şikayetten vazgeçileceği şeklinde sözler söylendi. Asıl gelir kapısı yaratmak bu olurdu. Benim tweetimin öncesinde yüz binlerce tweet vardı. Setten arkadaşlarım bu teklifin yapıldığı ana şahit olmuştur." diye konuştu.

Taraf avukatlarının beyanının ardından son sözü sorulan Mola, beraatini talep etti.

Daha sonra hükmü açıklayan hakim, oyuncu Ezgi Mola'yı, hakaret suçundan 87 gün karşılığında 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırdı.

Mola, duruşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karara şaşırmadığını söyledi.

- Olay

Mağdur İpek Er (18), 7 Temmuz 2020'de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek, daha önce sosyal medyada tanıştığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Er, 16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunmuş ve iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Er'in ölümünün ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz'da tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz'da açığa alınarak görevinden uzaklaştırılan Orhan, İçişleri Bakanlığınca, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

Musa Orhan'a, yargılandığı Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince, cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Oyuncu Ezgi Mola da Orhan'ın tutuklanmasına yönelik sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu.

Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde "basit yargılama" usulüyle görülen davada Mola, 65 gün adli para cezasına (5 bin 200 lira) çarptırılmıştı. Mola'nın avukatları karara itiraz ederek, genel hükümlere göre yargılama yapılmasını talep etmişti.

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