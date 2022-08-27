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Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı Tuba Kalçık ile evlendi

27.08.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki sene önce meslektaşı Ecem Özkaya ile boşanan oyuncu Mustafa Üstündağ, dün bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu.

Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı Tuba Kalçık ile evlendi

Cümbür Cemaat Aile dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Ecem Özkaya ve Mustafa Üstündağ, 2010 yılında nikah masasına oturdu. Bir erkek çocukları olan çift, 2019 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Özel hayatı gözlerden uzak yaşayan Üstündağ, dün bir kez daha nikah masasına oturdu.

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EVLENDİLER

Bir süredir ünlü isimlerle yaptığı röportajlarla tanınan gazeteci Tuba Kalçık ile aşk yaşayan Mustafa Üstündağ, dün evlendi. Çift, gösterişten uzak sade bir nikah töreniyle mutluluğa "Evet" dedi. İkiliyi mutlu günlerinde yakın arkadaşları ve aileleri de yalnız bırakmadı. Nikah töreninin ardından Instagram hesabından Üstündağ ile fotoğrafını paylaşan Kalçık, "Ömür boyu birlikte el ele" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Üstündağ Oyuncu ecem
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