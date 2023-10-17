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Oyuncu Özge Ulusoy'un babasının ölümüne sebep olan sürücüye hapis cezası

17.10.2023 13:39 | Son Güncelleme:
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Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'a otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Elif N, taraf avukatları ve oyuncu Ulusoy katıldı.

Hakim, davaya gelen evrakı okuduktan sonra sanığa son savunması için söz verdi.

Sanık Elif N, olayın bir anda geliştiğini, maktulün aniden karşısına çıktığını ve kazanın bu şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Suçsuz olduğunu savunan sanık, beraatini istedi.

Müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme, Elif N'yi "taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulayarak cezayı 3 yıl 9 aya indirdi. Kararla birlikte sanığın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 4 Aralık 2022'de Elif N. yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı aracın Çankaya Turan Güneş Bulvarı Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarının önünde yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı emekli Albay Haydar Ulusoy yaşamını yitirmişti.

Elif N. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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