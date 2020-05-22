YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Oyuncu Turgay Tanülkü'den Uşak'taki çocuklara bayram hediyesi

Oyuncu Turgay Tanülkü'den Uşak'taki çocuklara bayram hediyesi

UŞAK HABERLERİ  | 22.05.2020 18:49 | Son Güncelleme

Oyuncu Turgay Tanülkü'den Uşak'taki çocuklara bayram hediyesi

Sinema ve tiyatro oyuncusu Turgay Tanülkü, Uşak'ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Peltek'i ziyaret etti.

Ramazan Bayramı öncesi memleketi Uşak'a gelerek ziyaretlerde bulunan Tanülkü, kentteki çocuk evlerinde kalan minikler için bayram hediyelerini vermek üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gitti.

İl Müdürü Mustafa Peltek'i makamında ziyaret eden Tanülkü, çocuklara bayram hediyesi olarak bir giyim mağazasından aldığı hediye çeklerini teslim etti.

Peltek, çocukları her zaman mutlu ettiğini söylediği Tanülkü'ye hediyelerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Tanülkü, rutin olarak her bayram öncesi memleketine geldiğini söyledi.

Annesi ve babasının mezarının Uşak'ta bulunduğunu ve ziyaret ettiğini dile getiren Tanülkü, "Onun dışında dostlarımız var. Onları ziyaret etmek, özellikle de evlatlar önemli. Çünkü o evlatlar bizlere miras. Onlar için geliyoruz. Bu hastalıktan dolayı çocuklarımızla birlikte olamıyoruz ama uzaktan uzağa sevgimizi, saygımızı birbirimize iletiyoruz. Bu da yeterli. Netice olarak sokakta yaşayanlar da içeride yaşayanlar da bizim çocuklarımız. Bence herkesin borcu var, o çocuklara karşı." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte yeni sevgilisi İşte yeni sevgilisi
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Burhaniye’de kantaron çiçeği hasadına başlandı

Burhaniye’de kantaron çiçeği hasadına başlandı

Emet Belediyesi’nden 5 bin aileye bayram ikramı

Emet Belediyesi’nden 5 bin aileye bayram ikramı

Ata tohumlarından üretilen 3 milyon fide vatandaşlarla buluştu

Ata tohumlarından üretilen 3 milyon fide vatandaşlarla buluştu

Başkan Kalkan: "Özel okullar velilerle helalleşsin"

Başkan Kalkan: "Özel okullar velilerle helalleşsin"

Halk kart tutarları bayram öncesi vatandaşların hesaplarına yatırıldı

Halk kart tutarları bayram öncesi vatandaşların hesaplarına yatırıldı

Uşak Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:38
Öğle
13:04
İkindi
16:57
Akşam
20:20
Yatsı
21:56

Uşak Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Eylül Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Sümer Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayıp Eşi Ve Oğlunu Arıyor

Kayıp Eşi Ve Oğlunu Arıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.