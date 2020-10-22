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“Oyunla anlaş doğada paylaş” projesinde sertifika heyecanı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.10.2020 16:01 | Son Güncelleme

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından ‘Qudra 2 Programı’ desteği ile yürütülen ‘Oyunla Anlaş Doğada Paylaş’ projesinde sertifika heyecanı yaşandı.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından ‘Qudra 2 Programı’ desteği ile yürütülen ‘Oyunla Anlaş Doğada Paylaş’ projesinde sertifika heyecanı yaşandı. Proje süresi boyuna 4 farklı branşta gerçekleştirilen etkinliklerde başarı gösteren öğrenciler, spor malzemeleriyle ödüllendirildi.
Dezavantajlı çocukların sosyal uyum sürecini hızlandırmak adına Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen ‘Oyunla Anlaş Doğada Paylaş’ projesinde; basketbol, badminton, futbol ve oryantiring branşlarında 2 aya aşkın bir süre boyunca eğitim gören 160 öğrenci, teorik ve saha eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen törende eğitim gördükleri alanlarda başarılı olduklarını belgeleyen sertifikaları almanın mutluluğunu yaşadı. ‘Oyunla Anlaş Doğada Paylaş’ projesinin sertifika töreninde Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Qudra 2 Türkiye Ülke Koordinatörü Dagmar Blıcwede, Türkiye Belediyeler Birliği Temsilcisi Cemal Baş, Qudra Türkiye Ekibi ve eğitimlerin gerçekleştirdiği branşlarda görev yapan antrenörler, çocuk ve genç yaştaki şampiyon adaylarını yalnız bırakmadı. Problem çözme becerilerinin birbirinden renkli oyun ve etkinliklerle kazandırıldığı proje çalışmalarında, Covid -19 pandemisi nedeniyle maske, mesafe ve temizlik konularına büyük önem verildi. Yapılan testler ve anketlerin arından katılımcı öğrencilerin sosyal uyum süreçlerinde önemli ölçüde gelişmeler olduğu uzmanlar tarafından gözlemlenirken, sporcu öğrencilerin birlik ve beraberlik duyguları içerisinde kurdukları dostluklar, proje eğitmenlerini oldukça mutlu etti.
‘Oyunla Anlaş Doğada Paylaş’ projesi sertifika törenine katılan Qudra 2 Türkiye Ülke Koordinatörü Dagmar Blıcwede, proje kapsamında Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen faaliyetlerin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, çalışmalarda emeği geçen herkesi kutladı. Qudra 2 Türkiye Ülke Koordinatörü Dagmar Blıcwede, düzenlenen törenin arından yaptığı açıklamada, "Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen ‘Oyunla Anlaş Doğada Paylaş’ projesinde gerçekleştirilen eğitimler, kültürel ve sosyal etkinlikler her açıdan memnuniyet verici. Katılımcı çocuklarımız ve gençlerimiz etkinlik dönemi boyunca keyifli zamanlar geçirdiler. Tüm bu nedenlerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ‘nu ve değerli çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Projenin yürütme safhasında katkısı bulunan tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. Çalışmalara katılan tüm sporcu öğrencilerimize sağlıklı, mutlu ve başarı dolu günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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