Öz Finans İş Sendikası üyelerine "Etkili İletişim ve Motivasyon Geliştirme" eğitimi

Öz Finans İş Sendikası üyesi Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Halk Bankası çalışanlarına "Etkili İletişim Teknikleri ve Motivasyon Geliştirme" eğitimi verildi.
Öz Finans İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen eğitim programında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde canla, başla, fedakarca hizmet veren, her gün yüzlerce müşteriyle yüz yüze ve yoğun bir ortamda çalışan üyeleri tebrik etti.
Sendika tarafından, sıkıntılı süreçte üyeleri bir nebze de olsa mutlu etmek amacıyla eğlenirken öğrenebilecekleri bir proje hazırladıklarını anlatan Can, şunları kaydetti:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının katkılarıyla hazırladığımız projemiz, finans sektöründe çalışan üyelerimizin iletişim ve motivasyonunu artırmaya yönelik bir eğitim programını içeriyor. Program boyunca eğitmenler, iletişim ve motivasyon, beden dili ve yasal haklar başlıkları altında eğitim veriyor. Verilen eğitim ile kurumsal iletişimi geliştirmek, çatışma yönetimini öğrenmek, sosyal ilişkileri sağlıklı ve etkin biçimde yönetme becerisi kazanmak, bireyin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmasını sağlamak amaçlanıyor."
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