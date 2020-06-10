YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Öz-Haber İş’ten ücretsiz ulaşım müjdesi

Öz-Haber İş’ten ücretsiz ulaşım müjdesi

İZMİR HABERLERİ  | 10.06.2020 11:44 | Son Güncelleme

Öz-Haber İş Sendikası Genel Başkanı Harun Tüz, İzmir PTT kargo dağıtım merkezinde çalışan taşeron işçilerle bir araya gelerek, şehir içi ücretsiz ulaşım noktasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulanacaklarını söyledi.Öz-Haber İş Sendikası Genel Başkanı Harun Tüz beraberinde İzmir Şube Başkanı Sefa Tuğdar ile birlikte, PTT kargo dağıtım merkezinde çalışan taşeron işçilerle bir araya geldi.

Öz-Haber İş Sendikası Genel Başkanı Harun Tüz, İzmir PTT kargo dağıtım merkezinde çalışan taşeron işçilerle bir araya gelerek, şehir içi ücretsiz ulaşım noktasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulanacaklarını söyledi.
Öz-Haber İş Sendikası Genel Başkanı Harun Tüz beraberinde İzmir Şube Başkanı Sefa Tuğdar ile birlikte, PTT kargo dağıtım merkezinde çalışan taşeron işçilerle bir araya geldi. Sendika olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili çalışanlara bilgi veren Tüz, her anlamda çalışanların hakkını korumak ve iyileştirmeler yapmak için hem görüşmelerinin hem de girişimlerinin devam ettiğini ifade etti. Tüz, “Başta PTT Genel Müdürümüz olmak üzere genel müdür yardımcıları ve illerde bulunan il müdürleri ile siyasileri ziyaret edip, çalışan kardeşlerimizin haklarının iyileştirilmesi noktasında görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca Ankara’da yaptığımız ücretsiz ulaşım kartı başvurusunu İzmir’de da yapacağız. Bu anlamda çalışan arkadaşlarımızın haklarının iyileştirilmesi için Öz-Haber İş Sendikası olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Tüz, İzmir’de sorunları yetkililer ile de görüştüklerine vurgu yaparak, “Bu anlamda bize destek veren ve sizlerin haklarını iyileştirme noktasında desteklerini esirgemeyen yöneticilere teşekkür ediyoruz. Çalışan personellere, ulaştırma, maaş ve eğitim gibi konularda iyileştirme yapılması için girişimlerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa sürede haklarımızı alıp, daha rahat ve huzurlu bir şekilde yaptığımız kamu hizmetini devam ettireceğiz” dedi.
Sendika Başkanı Tüz, ayrıca taşeron firmada çalışan personellerin PTT’nin kendi bünyesine geçirilmesi için sendika olarak çalışma yaptıklarını da sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

İzmir Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:51
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:10
Akşam
20:42
Yatsı
22:23

İzmir Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Serhat Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Ilıca Eczanesi
Balcova
Ülkücan Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.