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Öz: İnsan merkezli siyaset yapıyoruz

ERZURUM HABERLERİ  | 07.03.2020 14:09 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye’nin insan hakları ve kadın hakları konusunda büyük bir ilerleme kaydettiğini söyledi.FITRAT ÜZERE YAŞAYAN BİR TOPLUMA İHTİYAÇ VARDünyaya hangi cinsiyetle gelineceğinin tamamen yaratanın takdiri olduğunu belirten Başkan Öz, “Önemli olan hayatımızı fıtratımıza uygun şekilde, ilahi nizam çerçevesinde sürdürmektir.

Öz: İnsan merkezli siyaset yapıyoruz

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye’nin insan hakları ve kadın hakları konusunda büyük bir ilerleme kaydettiğini söyledi.
FITRAT ÜZERE YAŞAYAN BİR TOPLUMA İHTİYAÇ VAR
Dünyaya hangi cinsiyetle gelineceğinin tamamen yaratanın takdiri olduğunu belirten Başkan Öz, “Önemli olan hayatımızı fıtratımıza uygun şekilde, ilahi nizam çerçevesinde sürdürmektir. Dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan tüm insanlara eşit davranıldığı, insanın önemsendiği ve insanlığın yüceltildiği bin dünya özlemi içindeyiz. Zulmün dört bir yanı kapladığı, insanların yaşlı, çocuk, kadın, erkek denilmeden katledildiği günümüzde fıtrat üzere yaşayan, ilahi nizamın düsturuyla hareket eden bir topluma olan ihtiyaç giderek artmaktadır” dedi.
AK PARTİ İKTİDARI, İNSAN İÇİN MÜCADELE EDİYOR
Türkiye’nin de kadına haksızlık ve adaletsizlik yapıldığı günlerden geçtiğinin altını çizen Başkan Öz, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla bu makus talihin değiştiğini ve kadının toplumun her kesiminde öne çıkarılarak önemsendiğini söyledi. AK Parti olarak daima insan merkezli siyaset yaptıklarını vurgulayan Başkan Öz, mesajında “Kadınları yaşadıkları haksızlıktan kurtarmak iddiasıyla yola çıktıklarını söyleyenler onları çok daha büyük bir felaketin eşiğine getirmişlerdir. AK Parti bu nedenle daima kadınlara hak ettikleri şekilde davranılmasının mücadelesini vermiş, kuruluş amacına uygun olarak siyasetini daima insan merkezli tutmuştur. Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere her türlü kötülüğün ve haksızlığın karşısında durarak daha güzel, daha yaşanılır bir Türkiye mücadelemizi sürdürmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

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Yakutiye
Baysal Eczanesi
Yakutiye
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