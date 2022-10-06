Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay'dan "Dünya İnsana Yakışır İş Günü" mesajı:

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "İnsana yaraşır, herkesin refahını artıracak işlerde çalışmak istiyoruz. Bunu sağlamanın yolu örgütlenmeden geçiyor. Örgütlenmenin önü derhal açılmalı, emek kesimi sendikalarda, konfederasyonlarda temsil edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Ay, 7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, insana yaraşır bir yaşam ve insan onuruna yaraşır bir işin herkesin hakkı olduğunu belirtti.

Kayıt dışılık, ucuz emek, sendikasız fazla çalışma, iş yerinde ücret ve cinsiyet eşitsizliği gibi birçok haksızlığın son bulmasının atılacak adımlarla mümkün olduğunu vurgulayan Ay, şunları kaydetti:

"Yarın çok geç, emek kesiminin bu sürece katkı verebilmesi için şimdi örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır. İnsana yaraşır, herkesin refahını artıracak işlerde çalışmak istiyoruz. Bunu sağlamanın yolu örgütlenmeden geçiyor. Örgütlenmenin önü derhal açılmalı, emek kesimi sendikalarda, konfederasyonlarda temsil edilmelidir. İş kolumuzdaki herkesi Öz İplik İş'te örgütlenmeye, bütün emekçileri kendi işkollarında HAK-İŞ Konfederasyonuna üye sendikalarda ailemize katılmaya çağırıyoruz."

Daha iyi bir iş, daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir dünyanın bir adım ileride olduğuna dikkati çeken Ay, "Öz İplik İş olarak, daha iyi bir dünyaya erişebilmek adına üzerimize düşen sorumluluğu alarak, sürdürülebilirlik politikalarımızı oluşturma sürecindeyiz. Tüm sivil toplum örgütlerini de saygın iş, saygın yaşam ve yaşanabilir bir dünya için mücadeleye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

