Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert, Hakkari'de üyelerle bir araya geldi

HAKKARİ (AA) - Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Hakkari'de sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Sert, genç bir sendika olduklarını ve sendikacılığın zor bir iş olduğunu söyledi.

Türkiye'de 180'e yakın sendika olduğunu ve başarının sahadaki çalışanlarla birlikte olmaktan geçtiğini aktaran Sert, yaklaşık 18 aydır dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ile mücadele ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin de salgınla mücadele eden ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Sert şöyle devam etti:

"Özellikle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız canla başla bu mücadeleyi dün sürdürdüler, bugün de sürdürmeye devam ediyorlar. Yarın başka bir şey de olsa yine sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız ön safta bu mücadeleyi verecekler. O yüzden hayırlı bir iş yaptığınızın farkında olun. Bizim sadece sorunlarımız, elbette ki toplu sözleşmeleri en iyi yapmak, sorunları çözmek ama bizim daha farklı sorunlarımız da var. Bunu Türkiye gündeminde çalışma hayatına yön verecek bir tarzda da bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Bunu yapabiliyorsak başarı gelir."

Sendikanın çalışmaları hakkında bilgi vererek bünyelerinde 9 komitenin olduğunu ve genç üyelerin bu komitelerde görev almak istediğine inandığını kaydeden Sert, "Bu ailenin içerisinde sizlerin de yer almanızı istiyorum. Bu mücadeleyi hep birlikte yapacağız. Birlikte koşacağız, çabalayacağız, mücadele edeceğiz ve hep beraber sonuca kilitleneceğiz." ifadesini kullandı.

Öz Sağlık-İş İl Başkanı Naci Aydın da sendika yönetiminin ülke genelinde yapacağı ziyaretlere Hakkari'den başlamasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Programa sendika üyeleri katıldı.

