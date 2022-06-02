Öz Sağlık-İş Sendikası üyelerinden Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki

Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Mayıs Ayı Belediye Meclisi Toplantısı'nda AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik ifadesine tepki gösterdi.

Bolu Belediyesi önünde toplanan sendika üyeleri ve vatandaşlar, açtıkları pankart ve dövizlerle çeşitli sloganlar attı. Bu sırada makam odasının penceresine çıkan Belediye Başkanı Özcan, kendisine tepki gösterenlere el salladı ve alkışladı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, burada yaptığı açıklamada, Özcan'ın bir siyasetçiye, bir sendikacıya, bir insana, bir kadına ama her şeyden önemlisi bir anneye yaptığı hakareti kınamak için toplandıklarını söyledi.

Bu saldırının sadece Belediye Meclis üyesi ve sendikalarının Bolu Şube Başkanı Hacer Çınar'a değil, tüm kadınlara ve kadınların onuruna yapıldığını dile getiren Sert, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bu çirkin ve ahlaksızca söylemleriyle hedef aldığı, Türk kadını dünyanın en fedakar, cefakar ve ahlaklı kadınlarıdır." diye konuştu.

Türk kadınının gücünü, ahlakını ve inançlarını yok sayarak, çirkin saldırıda bulunulmasını asla kabul etmediklerini vurgulayan Sert, "Zamanı geldiğinde zalim Bolu Beyi'ne, Köroğlu'nun kadınlarının da gereken cevabı en güzel şekilde vereceğini biliyoruz. Belediye Başkanı'nın üyesi olduğu CHP'yi de uyarıyoruz. Her fırsatta kadınları aşağılayan, her açıklamasında kadınları meta olarak gören, emekçi bir kadına yönelik ahlaksız saldırıyı yapan bu köhnemiş zihniyete karşı gerekenlerin yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Bolu Belediyesi Meclis üyelerine de çağrıda bulunan Sert, hangi siyasi partiden olursa olsun, bir kadına, bir emekçiye, bir anneye karşı yapılan bu davranışa karşı tüm siyasi partilerin tavır almasını beklediklerini belirtti.

Sert, Öz Sağlık-İş teşkilatı ve HAK-İŞ teşkilatının tüm gücüyle Çınar'ın yanında olduğunu, haklı mücadelesinde destekçisi ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

- "Bu süreç içerisinde bir özür bekledim"

Grupla belediye önüne gelen AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Hacer Çınar da gazetecilerin sorusu üzerine, artık olayın yargıya intikal ettiğini bildirdi.

Olayı anımsatan Çınar, "Sonuçta insanız, 'insanlar gaf yapabilir ya da kafa iyi değildir, başka şeyler söyleyebilir' diye düşündüm açıkçası. Bu süreç içerisinde bir özür bekledim ama herhalde ayamadık. Özür dilemek aklımıza gelmedi herhalde. Yani bir de onun üzerine 'iffetimi koruyorum' demesi asla kabul edilebilir bir şey değil. Önce Allah'a, sonra yargıya, sonra Bolu halkına, Türkiye'deki tüm kadınlara onu havale ediyorum." diye konuştu.

