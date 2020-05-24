Öz: "Salgını tedbirlere uyarak yenebiliriz"

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, siyasi ve ekonomik olarak güçlü bir Türkiye hedefine emin adımlarla yüründüğünü söyledi.

Gelişmiş ülkelerin tamamını zor durumda bırakan korona salgını nedeniyle rahmet ikliminin bayramını da evde geçirmek zorunda kalındığını belirten Başkan Öz, "Türkiye, güçlü sağlık sistemiyle salgını önemli ölçüde kontrol altına almıştır. Bununla birlikte henüz tehlike geçmiş değildir. Bu nedenle devletimizce alınan tedbirlere azami dikkat ederek bu bayramı evimizde geçirmek durumundayız. Daha mutlu ve sağlıklı yarınlar için biraz daha sabır göstermeli ve mücadeleye tedbirlere uyarak katkıda bulunmalıyız" dedi.

Kutlama mesajında korona virüs salgınıyla tüm insanlığın ağır bir imtihandan geçmekte olduğunun altını çizen Başkan Öz, Türkiye’nin güçlü bir sağlık sistemine sahip olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’nin sağlık sistemini AK Parti öncesi ve AK Parti sonrası olarak ikiye ayırmak gerektiğinin altını çizen Başkan Öz, "Hastaların rehin tutulduğu, cenazelerin alınamadığı, bıçak paralarının havada uçtuğu eski sağlık sistemiyle bu salgına yakalanmış olsaydık bugün dünyanın içinde bulunduğu kaosu ve belki daha fazlasını aynen yaşayacaktık. Fakat AK Parti iktidarının ilk gününden itibaren kurulmaya başlanan yeni sağlık sisteminin ne kadar güçlü olduğu salgın sürecinde çok daha iyi anlaşılmıştır. Korona virüs salgını, milletimizin AK Parti’ye olan güveninin boşuna olmadığının çok net bir göstergesi olmuştur" dedi.