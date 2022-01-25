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  4. Öz Taşıma İş ile BELKO AŞ arasındaki TİS'te "arabulucu" süreci başladı

Öz Taşıma İş ile BELKO AŞ arasındaki TİS'te "arabulucu" süreci başladı

25.01.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sendika Genel Başkanı Mustafa Toruntay: - "Önceliğimiz değer ve hizmet mücadelesidir. Emekçi kardeşlerimizi olumsuz etkileyecek hiçbir teklifi kabul edemeyiz"

Öz Taşıma İş Sendikası ile Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BELKO AŞ arasındaki toplu iş sözleşme (TİS) sürecinde arabuluculuk süreci başladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Kasım 2021'de müzakereleri başlayan TİS sürecinde Öz Taşıma İş tarafından hazırlanan 61 maddelik taslak metinin 12 maddesinde uyuşmazlık yaşandı.

Müzakerelerde 60 günlük yasal sürenin 7 Ocak'ta dolmasının ardından resmi arabulucu tayin edildi.

- "Anlaşma sağlanamayan konular arasında ücret zammı var"

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, işveren tarafından teklifle işçilere yansıyacak ücret zammı enflasyonun altında kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İşçilerin hak ve menfaatlerini korumak adına yapılacak sözleşmede, idari maddelerin neredeyse tamamında anlaşma sağlandı, anlaşma sağlanamayan konular arasında, ücret zammı, taban ücret, çocuk yardımı, aile yardımı, yakacak yardımı gibi işçi haklarını ilgilendiren mali konulara ilişkin maddeler var. Öz Taşıma İş Sendikası olarak ilk önceliğimiz değer ve hizmet mücadelesidir. Emekçi kardeşlerimizi olumsuz etkileyecek hiçbir teklifi kabul edemeyiz."

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