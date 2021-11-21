Öz Taşıma İş Sendikası 9. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkan Mustafa Toruntay, hak eden ve hak ettiğini alan sendikacılık anlayışıyla sadece iş kollarındaki değil tüm işçilerin sorunlarının çözümü ve haklarının geliştirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Toruntay, sendikanın 9. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 21 Kasım 2012'de kurulan sendikalarının Hak-İş Konfederasyonu çatısı altında önemli başarılara imza attığını vurguladı.

Öz Taşıma İş Sendikasının Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerinin alın teri, emeği, özverisi ve mücadelesi ile bugünlere ulaştığını belirten Toruntay, şunları kaydetti:

"Misyonumuz, duruşumuz ve istikametimiz var. İlkemiz öncelikle işçimiz diyerek, yol gösteren, hak eden ve hak ettiğini mutlaka alan bir sendikacılık anlayışıyla sadece iş kolumuzdaki değil tüm işçilerin sorunlarının çözümü ve haklarının geliştirilmesi için çalışıyoruz. Tarihindeki sayısız örnekte gösterdiği gibi sendikal mücadelede dayanışmanın yükseltilmesinden yanadır. Hiç taviz vermeden ülkemizin bölünmez bütünlüğü, çocuklarımızın geleceği; ülkemiz insanlarının ve işçi kardeşlerimizin refaha kavuşmasını ve ücret adaletini sağlamak için mücadele ediyoruz."

- "Üyelerimizden aldığımız güçle haklı mücadelemizi yürütüyoruz"

Toruntay, ilk günkü azim, kararlılık ve coşkuyla çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Kuruluş yıl dönümümüzde, Hak-İş Konfederasyonumuz ve sendikamızın onurlu tarihinin bizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle emek mücadelesindeki öncü rolümüz, birlik ve beraberliğimiz ile güçlenmiştir. Kimseden korkmadan, daima doğru bildiğimiz yolda ilerleyip üyelerimizden aldığımız güçle yürüttüğümüz hak mücadelemizde temiz, şerefli bir maziye sahip olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sendikamızın 9. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, sendikamıza ve bugüne kadar verdiğimiz hak mücadelesine emeği geçen, vefat etmiş üyelerimiz ve eski yöneticilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."

