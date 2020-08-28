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  4. Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ANKARA HABERLERİ  | 28.08.2020 15:07 | Son Güncelleme

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Toruntay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin bağımsızlık inancı ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını ifade etti.

Milletin, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bayrağına ve vatanına canı pahasına sahip çıktığını belirten Toruntay, 30 Ağustos zaferini, "Ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullar altında ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği, iman gücü ve kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir zafer." olarak tarif etti.

26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da milletin kesin zaferiyle sonuçlandığını aktaran Toruntay, şunları kaydetti:

"Kazanılan bu zaferle gücünü dosta düşmana bir kez daha gösteren kahraman askerimizin bu büyük başarısının 98'inci yılını, sevinçle ve coşkuyla kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

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