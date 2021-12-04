Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay'dan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toruntay, mesajında, kadına yapılan haksızlıkların karşısında, kadının yanında yer almanın insanların görevi olduğunu belirtti.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nün, tüm dünyada kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma günü olarak kutlandığını ifade eden Toruntay, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkedeki kadınların çok önemli siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde ettiklerini hatırlattı.

Toruntay, kadınların, Mustafa Kemal Atatürk sayesinde birçok gelişmiş ülkedeki kadınlardan önce bu hakları elde ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Peygamber efendimizin 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' buyruğuna bizleri muhatap kılan bir anlayışın mensupları olan bizler, bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın kanayan yarası olan kadınların uğradığı haksızlıklar, ayrımcılıklar ve şiddet karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir."

