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Öz Taşıma-İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanlığı açıldı

08.10.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öz Taşıma-İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanlığı açıldı

KAYSERİ (AA) - Öz Taşıma-İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanlığı hizmete açıldı.

Kılıçaslan Mahallesi'ndeki sendika binasının açılışında konuşan Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, mülkiyeti sendikaya ait olan binanın kente hizmet edeceğini söyledi.

Sosyal sendikacılıkla çalışma hayatına yeni bir soluk getirdiklerini ifade eden Toruntay, işçi işveren ilişkilerinde diyaloğa, ikili ilişkiye önem verdiklerini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın toplu iş sözleşmelerinde Ulaşım AŞ'deki çalışanlara alın terlerinin karşılığını verdiğini belirten Toruntay, "Ulaşım sektörü zor bir sektör. Büyükşehir Belediyesine, Kayseri halkına nasıl faydalı hizmetler yaparız, bu anlayışla çalışıyoruz. Önümüzde bekleyen yasalar var, taşeron ve EYT sorunu. İnşallah iktidar bu işin çözümü için çalışıyor, biz de sendikalar olarak bunların takipçisiyiz. İnşallah beklentilerimiz karşılık bulur, sorunlarımız çözülür." diye konuştu.

Büyükkılıç da yeni sendika binasının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek bina hizmete açıldı.

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