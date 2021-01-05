YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Öz: “Tüneller 2023’e kadar tamamlanacak”

Öz: “Tüneller 2023’e kadar tamamlanacak”

ERZURUM HABERLERİ  | 05.01.2021 16:31 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum genelinde yapımı devam eden tünellerin 2023 yılına kadar tamamlanacağı müjdesini verdi.

Öz: “Tüneller 2023’e kadar tamamlanacak”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum genelinde yapımı devam eden tünellerin 2023 yılına kadar tamamlanacağı müjdesini verdi. Başkan Öz yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan bu yönde söz aldıklarını söyledi.
Toplantılar Amacına Ulaşıyor
Erzurum AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve İbrahim Aydemir ile Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in katılımıyla düzenli olarak toplantılar yaptıklarını belirten Başkan Öz, “Pandemi nedeniyle telekonferans yoluyla düzenlediğimiz toplantılarda Erzurum’un sorunlarını ele alarak çözüm için fikir teatisinde bulunuyoruz. Son toplantılarımızda ele aldığımız konulardan biri de ulaşım noktasında yaşadığımız problemlerdi.” dedi.
Toplantıya Bakan Karaismailoğlu da katıldı
Erzurum’un sorunlarının ele alındığı toplantının son oturumuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katıldığını belirten Başkan Öz, “Malum olduğu üzere AK Parti iktidarı ile zirve yapan yol ve tünel çalışmaları ilimizde tüm hızıyla devam etmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu toplantımıza video konferans yoluyla katılarak taleplerimizi dinledi. Erzurum ve sorunları ile ilgili bilgilendirme yaparak çözüm yollarını ele aldık. Toplantının neticesi olarak Kop Tüneli, Pirinkayalar Tüneli, Kırık ve Dallıkavak Tüneli ile Çirişli Tüneli’nin de aralarında bulunduğu Karayolları’na ait 24 projenin 2023 yılına kadar tamamlanması yönünde Sayın Bakanımızdan söz aldık. Erzurum için hizmet üretmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:30
Öğle
12:25
İkindi
14:50
Akşam
17:11
Yatsı
18:35

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Yıldızkent Eczanesi
Palandoken
Polat Eczanesi
Yakutiye
Uygur Eczanesi
Yakutiye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Yagmur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şifa Eczanesi
Hinis
Horasan Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.