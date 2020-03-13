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Özal, "Geri adım atmadan çalışıyorlar"

DÜZCE HABERLERİ  | 13.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Sen Düzce Şube Başkanı Cihan Özal, Çin’in vuhan kentinde ortaya çıkan ve COVİD 19 adı verilen hastalık sonrasında sağlık çalışanlarının geri adım atmadan çalışmalarını sürdürdüklerini, en yüksek risk altında olan kendilerinin olduğunu dile getirdi.Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve COVİD-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs, dünya genelinde 120’den fazla ülkeye yayıldı.

Özal, "Geri adım atmadan çalışıyorlar"

Sen Düzce Şube Başkanı Cihan Özal, Çin’in vuhan kentinde ortaya çıkan ve COVİD 19 adı verilen hastalık sonrasında sağlık çalışanlarının geri adım atmadan çalışmalarını sürdürdüklerini, en yüksek risk altında olan kendilerinin olduğunu dile getirdi.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve COVİD-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs, dünya genelinde 120’den fazla ülkeye yayıldı. Türkiye’de de görülen hastalık sonrasında Cumhurbaşkanlığı tarafından farklı önlemler alındı. Sağlık-Sen Düzce Şube Başkanı Cihan Özal, sağlık çalışanlarının virüs sonrasında özverili bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi. Özel şöyle devam etti: “ Sağlık çalışanlarımız özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı’nın aldığı önlemler sayesinde ülkemizde korona virüsle başarı ile mücadele edilmektedir. Bu mücadeleye halel getirecek dedikodulardan kaçınılmalı, sağlık profesyonellerinin uyarılarına kulak verilmelidir. Okullar tatil edildi, Üniversiteler tatil edildi, AVM’ler boşaltıldı. Maçlar seyircisiz oynatılacak, etkinlikler iptal edildi. Uluslar arası sınırlar kapatıldı. İnsanlar birisine dokunmaya korkar oldu. Fakat hastanelerimiz hala açık. Sağlık çalışanları hastaların nabzını kontrol etmek için, karnını muayene etmek için hastalara dokunuyor. Öksüsürük-nefes darlığı olan hastaların akciğer seslerini dinlemek için hastalarla yakın temas kuruyor. Sağlık çalışanları endişeleri olsa da ateşi olan, öksüren, nezle olan hastasını bırakıp kaçmıyor ve görevini layıkıyla hatta fazla fazla çalışarak yerine getiriyor. En yüksek rist altında olan ancak geri adım atmayan tek topluluk sağlık çalışanlarıdır. Onlar saygıyı fazlasıyla hak ediyor. Yaptıkları görev itibariyle kutsal bir mesleği icra eden sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp bayramını kutluyoruz. Sağlık çalışanlarımızın var olan sorunlarının çözümüne yönelik adımların atılmasını bekliyoruz" dedi.

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Yaşar Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
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Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
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