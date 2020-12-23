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Özalp ilçesinde kar yağışı

VAN HABERLERİ  | 23.12.2020 13:21 | Son Güncelleme

Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Bahar havasının yaşandığı Özalp ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Bahar havasının yaşandığı Özalp ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ulaşımda aksamalar meydana getiren kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi. Karda oynayıp zaman geçiren çocuklar, çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Kar yağdı çok mutluyuz. Artık karlı havada kartopu oynayabileceğiz” dediler.
Vatandaşlar ise beklenen kar yağışının rahmet olduğunu belirterek, "Özalp ilçesine kar yakışıyor. Nihayet beklediğimiz kar yağdı. Kar berekettir ama kar yağışı sonrası etkili olan soğuklarda ise hayat durma noktasına geliyor" ifadelerini kullandılar.

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