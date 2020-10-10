Özalp kış erken geldi, sobalar yandı

Van’ın Özalp ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağarken, havaların soğumasıyla sobalar yanmaya başladı.

Van’ın Özalp ilçesinin yüksek kesimler karla beyaza büründü. Kar yağışı ile hava sıcaklığı hissedilir derece düşmesiyle sobalar erken yanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde ilçeye gelen vatandaşlar, ısınmak için soba kurulu kahvelere koştu. İlçede elektrik tamircisi Nejdet Çakmaklı, “Özalp ilçesinin yüksek kesimlerde kar yağması ile birlikte havalar soğuyunca sobası olanlar sobaları yaktı. Sobası olmayanlar ise elektrik sobalarını yaktı. Arızalı olan sobalar ise tamire getiriliyor” dedi.

