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Özalper kavşağına yeni düzenleme

MALATYA HABERLERİ  | 19.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Özalper Kavşağında düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Özalper Kavşağında düzenleme çalışmaları başlatıldı. Büyükşehir Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer, düzenlemenin tamamlanmasıyla kaos yaşanan kavşaktaki problemlerin çözüme kavuşacağını belirtti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer, Yeni Bahar Caddesi ile Alyans Caddesi ve bağlantılı sokakların kesişiminde yer alan Özalper Kavşağı ile ilgili bilgiler verdi. Kavşağın Modern Dönel Kavşak olarak düzenlenmeye başlandığını kaydeden Özer, “Ulaşım Hizmetleri Dairesi olarak Şehrimizde ulaşımla ilgili problemlerin tespiti, tespit edildikten sonra çözümünün planlanması, projelendirilmesi ve uygulanması ile ilgili olarak çalışmalar yapıyoruz. Şu an Özalper Mahallesi, eski adıyla Samanarığı kavşak düzenlemesi alanında düzenleme çalışmaları başladı. Bu kavşak, şehrimizin önemli kavşaklarından bir tanesi. Bu kavşak, şehrin gelişen güzergahında yoğun trafik akışlarının olduğu bir bölgede yer alıyor. Buradan Çilesiz, Şeyhbayram, Bostanbaşı, Yeşilyurt, Tecde istikametine yoğun trafik akışı var” dedi.
Kavşakta 5 ayrı yolun giriş çıkışı var
Özer, bilindiği üzere kavşakların farklı yönlerdeki trafik akışlarının kesiştiği nokta olduğunu anımsatarak, “Özalper Kavşağımızda 5 ayrı yol 5 ayrı çıkış mevcut. Bu açıdan buranın planlaması ile ilgili arkadaşlarımız yaklaşık 10 ayrı seçenek üzerinde çalıştılar. Bu çalışmalar, paydaşlarımız olan Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi, İmar ve Şehircilik Dairesi ve ilgili birimlerle paylaşıldı. Mutabık kalınan projenin uygulamasına geçildi. Uygulama, Ulaşım Dairemiz ile Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairemizin kontrolünde MESTON tarafından gerçekleştirilmektedir” açıklamasında bulundu.
Özalper Kavşağının kazaların olduğu bir kaos noktası olduğuna dikkat çeken Özer, “Çalışmalar tamamlandığında buradaki problemler çözülmüş olacak. Böylece ulaşım planlamamıza önemli bir katkı olacak. Hayırlı olsun” dedi.

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