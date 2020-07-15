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Özalp’ta 15 Temmuz şehitleri düzenlenen etkinliklerle anıldı

VAN HABERLERİ  | 15.07.2020 22:27 | Son Güncelleme

Van’ın Özalp ilçesinde 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütünün kalkışmasının 4.

Van’ın Özalp ilçesinde 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütünün kalkışmasının 4. yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Özalp içesinde 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütünün kalkışmasında şehit olanlar düzenlen etkilikle anıldı. 15 Temmuz şehitleri, ilk olarak ilçe merkezinde İmamı Şafii Camii’nde okunan Mevlid-i Şerif ile başladı. Etkinlik, daha sonra Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik ve beraberindekiler, ilçede bulunan şehitleri mezarları başında andı, ardından şehit yakınları ziyaret edildi. Akşam saatleri başlayan etkinler ise gece 24.00’a kadar devam edecek.

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