Özalp’ta kafes avcılarına 17 bin 60 TL para cezası

Van’ın Özalp ilçesinde yapılan çalışma sonucu, kaçak keklik avlayan 4 kişiye toplam 17 bin 60 TL idari para cezası kesilirken, 10 Kınalı Keklik ve kafeslere el konuldu.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre Tim Komutanlığı ve Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı personeli ile birlikte kaçak keklik avlayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 Kınalı Keklik ve kafeslere el konulurken, 4 kişiye ise 7 bin 500 TL İdari Para Cezası ile 9 bin 560 TL Tazminat Kararı olmak üzere toplam 17 bin 60 TL para cezası kesildi. Keklikler doğa salınmak üzere muhafaza altına alındı. Ekipler, emeği geçen jandarma personeline desteklerinden dolayı teşekkür etiler.



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