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Özalp’te Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibate açılması münasebetiyle lokma dağıtıldı

VAN HABERLERİ  | 24.07.2020 15:28 | Son Güncelleme

Van’ın Özalp ilçesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibatede açılması münasebetiyle Cuma namazı çıkışı lokma dağıtıldı.Van’ın Özalp ilçesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibatede açılması münasebetiyle Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) İlçe Temsilcili tarafından ilçe merkezindeki 4 noktada lokma tatlısı dağıtıldı.

Van’ın Özalp ilçesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibatede açılması münasebetiyle Cuma namazı çıkışı lokma dağıtıldı.
Van’ın Özalp ilçesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibatede açılması münasebetiyle Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) İlçe Temsilcili tarafından ilçe merkezindeki 4 noktada lokma tatlısı dağıtıldı. İlçe merkezinde Cuma namazı çıkışı lokma tatlısı dağıtıklarını belirten Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Özalp İlçe Başkanı Adem Türkmen, “Bugün 81 il genelinde vakfımız tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılışı nedeniyle lokma tatlısı dağıttık” dedi.

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