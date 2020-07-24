Özalp’te Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibate açılması münasebetiyle lokma dağıtıldı

Van’ın Özalp ilçesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibatede açılması münasebetiyle Cuma namazı çıkışı lokma dağıtıldı.
Van’ın Özalp ilçesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibatede açılması münasebetiyle Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) İlçe Temsilcili tarafından ilçe merkezindeki 4 noktada lokma tatlısı dağıtıldı. İlçe merkezinde Cuma namazı çıkışı lokma tatlısı dağıtıklarını belirten Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Özalp İlçe Başkanı Adem Türkmen, “Bugün 81 il genelinde vakfımız tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılışı nedeniyle lokma tatlısı dağıttık” dedi.