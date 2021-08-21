Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'in sütyensiz pozları olay oldu: Evde yangın var

'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisiyle tanınan ardından da 'Yüksek Sosyete ve 'Zalim İstanbul' şöhreti yakalayan Ozan Dolunay’ın geçtiğimiz aylarda birlikteliğini duyurduğu sevgilisi Pelinay Yiğit, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla olay yarattı.
Pelinay Yiğit'in pozlarına oyuncu sevgilisi Ozan Dolunay, "Evde yangın var" yazarak, ateş emojisi koydu. Yiğit ise aşkına, "Alo 911" karşılığını verdi.
Yiğit, sosyal medyada paylaştığı pozlarla adından söz ettiriyor. Çift, geçtiğimiz aylarda Çeşme'de tatilde samimi şekilde görüntülenmişti.
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