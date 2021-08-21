MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'in sütyensiz pozları olay oldu: Evde yangın var

Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'in sütyensiz pozları olay oldu: Evde yangın var

21.08.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'ten yeni olay yaratacak kareler geldi. Pelinay Yiğit’in sütyensiz fotoğrafına sevgilisi Ozan Dolunay’ın yorumu dikkatlerden kaçmadı.

Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'in sütyensiz pozları olay oldu: Evde yangın var

'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisiyle tanınan ardından da 'Yüksek Sosyete ve 'Zalim İstanbul' şöhreti yakalayan Ozan Dolunay’ın geçtiğimiz aylarda birlikteliğini duyurduğu sevgilisi Pelinay Yiğit, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla olay yarattı.

pelinay-yiğit-1

“EVDE YANGIN VAR”

Pelinay Yiğit'in pozlarına oyuncu sevgilisi Ozan Dolunay, "Evde yangın var" yazarak, ateş emojisi koydu. Yiğit ise aşkına, "Alo 911" karşılığını verdi.

Ekran Alıntısı

Yiğit, sosyal medyada paylaştığı pozlarla adından söz ettiriyor. Çift, geçtiğimiz aylarda Çeşme'de tatilde samimi şekilde görüntülenmişti.

pelinay-yiğit-3

Ozan Dolunay ve Pelinay Yiğit'ten tatil pozları!Ozan Dolunay ve Pelinay Yiğit'ten tatil pozları!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"
Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olunBenzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun
Ece Seçkin’den single tanıtımı için cüretkâr pozEce Seçkin’den single tanıtımı için cüretkâr poz
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ozan Dolunay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban Afgan polis şefini infaz etti!

Taliban Afgan polis şefini infaz etti!

Skandal! Uçaktan düşen Afganların görüntüsünü tişörte bastılar

Skandal! Uçaktan düşen Afganların görüntüsünü tişörte bastılar

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Atatürk'ü sansürleyen tercüman hakkında karar verildi!

Atatürk'ü sansürleyen tercüman hakkında karar verildi!

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Güldür Güldür'e yeni sezonda bomba transfer!

Güldür Güldür'e yeni sezonda bomba transfer!

İddialı başlayan dizi için final kararı verildi

İddialı başlayan dizi için final kararı verildi

Gündem olan mülteci yorumu! "Bacını, karını, kızını..."

Gündem olan mülteci yorumu! "Bacını, karını, kızını..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.