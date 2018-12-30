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Ve Ozan Kabak imzayı attı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.12.2018 09:50 | Son Güncelleme

Galatasaray'a Ozan Kabak müjdesi! Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Ozan Kabak'ın transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

İşte yaşananlar...

Ozan Kabak'ın Galatasaray'la olan sözleşmesini uzattığı iddia edildi

Galatasaray'ın alt yapısından çıkan ve gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken 18 yaşındaki stoper Ozan Kabak, yuvada kaldı.

Galatasaray'ın alt yapısından çıkan ve gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken 18 yaşındaki stoper Ozan Kabak, yuvada kaldı.

Dursun Özbek yönetimi, daha önce genç futbolcuyla 2020’ye kadar yaptığı mukaveleye, “7.5 milyon euro getirirse serbest kalır” maddesi koymuştu.

Dursun Özbek yönetimi, daha önce genç futbolcuyla 2020’ye kadar yaptığı mukaveleye, “7.5 milyon euro getirirse serbest kalır” maddesi koymuştu.

Başkan Mustafa Cengiz de konuyla alakalı, “Maalesef böyle bir durum var. 7.5 milyon euroluk bir teklif gelir ve Ozan da gitmek isterse yapabileceğimiz hiçbir şey yok” demişti.

Başkan Mustafa Cengiz de konuyla alakalı, “Maalesef böyle bir durum var. 7.5 milyon euroluk bir teklif gelir ve Ozan da gitmek isterse yapabileceğimiz hiçbir şey yok” demişti.

20 MİLYON EUROYA SERBEST

20 MİLYON EUROYA SERBEST

Genç yıldız adayını yakından takip eden İtalyanlar, Ozan’la ilgili bu kez Sarı-Kırmızılı taraftarları mutlu edecek bir iddiada bulundu.

Genç yıldız adayını yakından takip eden İtalyanlar, Ozan’la ilgili bu kez Sarı-Kırmızılı taraftarları mutlu edecek bir iddiada bulundu.

Çizme basınında çıkan haberlerde Ozan’ın 2020’de bitecek mukavelesini 2024’de kadar uzattığı belirtildi.

Çizme basınında çıkan haberlerde Ozan’ın 2020’de bitecek mukavelesini 2024’de kadar uzattığı belirtildi.

Ayrıca 7.5 milyon euroluk çıkış maddesinin de 20 milyon euroya yükseltildiği aktarıldı.

Ayrıca 7.5 milyon euroluk çıkış maddesinin de 20 milyon euroya yükseltildiği aktarıldı.

Ozan’ı isteyen Inter ve Roma’nın artık bu transfer için en az 20 milyon euro ödemek zorunda olduklarının altı çizildi.

Ozan’ı isteyen Inter ve Roma’nın artık bu transfer için en az 20 milyon euro ödemek zorunda olduklarının altı çizildi.

DAHA FAZLA PARA ALABİLİR

DAHA FAZLA PARA ALABİLİR

Inter ve Roma, G.Saray’ın 2000 doğumlu futbolcusu için 7.5 milyon euro ödemeye hazırdı. Ancak yeni koşullarda bu rakam artmış oldu.

Inter ve Roma, G.Saray’ın 2000 doğumlu futbolcusu için 7.5 milyon euro ödemeye hazırdı. Ancak yeni koşullarda bu rakam artmış oldu.

Ayrıca Ozan’ın birden fazla talibi olması durumunda 20 milyon euroluk çıkış maddesine rağmen kulüp bu transferden daha fazla para kazanabilir.

Ayrıca Ozan’ın birden fazla talibi olması durumunda 20 milyon euroluk çıkış maddesine rağmen kulüp bu transferden daha fazla para kazanabilir.

Fatih Terim’in üstüne titrediği genç yeteneğin en azından bu sezonu G.Saray’da tamamlaması bir anlamda kesinleşti. Sezon sonunda ise yine hareketli günler yaşanabilir. (AKŞAM)

Fatih Terim’in üstüne titrediği genç yeteneğin en azından bu sezonu G.Saray’da tamamlaması bir anlamda kesinleşti. Sezon sonunda ise yine hareketli günler yaşanabilir. (AKŞAM)
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Galatasaray Ozan Kabak

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